NASA entdeckt „kohlenstoffhaltige“ Moleküle in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b

Die NASA hat bekannt gegeben, dass Daten des James-Webb-Weltraumteleskops das Vorhandensein „kohlenstoffhaltiger“ Moleküle in der Atmosphäre des Exoplaneten K2-18 b gezeigt haben. Diese Entdeckung liegt etwa 120 Lichtjahre entfernt in der bewohnbaren Zone seines Muttersterns und ergänzt frühere Beobachtungen des Hubble-Weltraumteleskops, die auf das Vorhandensein einer wasserstoffreichen Atmosphäre und einer mit Wasser und Ozeanen bedeckten Oberfläche auf K2-18 b hindeuteten.

K2-18 b, der 2015 vom Kepler-Weltraumteleskop entdeckt wurde, umkreist seinen Mutterstern, den Roten Zwerg, alle 33 Tage in einer Entfernung von etwa 13 Millionen Meilen. Während dieser Abstand ungefähr ein Drittel des Abstands zwischen Merkur und der Sonne in unserem Sonnensystem beträgt, ermöglicht die Tatsache, dass Rote Zwerge kleiner und kühler sind, die Existenz von K2-18 b in der bewohnbaren Zone, in der möglicherweise flüssiges Wasser vorhanden sein könnte.

Als „Mini-Neptun“ ist K2-18 b etwa 8.6-mal massereicher als die Erde. Diese Art von Exoplaneten existiert in unserem Sonnensystem nicht und Astronomen haben nur begrenzte Kenntnisse über ihre Atmosphäre. Allerdings glaubt die NASA, dass diese „Hycean“-Welten wie K2-18 b vielversprechende Umgebungen für die Existenz von Leben bieten.

Die jüngsten Beobachtungen des Webb-Teleskops weisen auf das Vorhandensein von Methan und Kohlendioxid in der Atmosphäre von K2-18 b hin. Darüber hinaus deuten die Knappheit von Ammoniak und der mögliche Nachweis von Dimethylsulfid auf die Möglichkeit von Wasserozeanen unter der wasserstoffreichen Atmosphäre des Planeten hin.

Obwohl die Häufigkeit dieser Moleküle beträchtlich ist, stellt die NASA fest, dass sie nicht die Fähigkeit des Planeten garantiert, Leben zu unterstützen. K2-18 b hat einen größeren Radius als die Erde und sein Ozean ist möglicherweise zu heiß oder überhaupt nicht flüssig. Weitere Beobachtungen des Exoplaneten werden notwendig sein, um mehr Daten zu sammeln und ein klareres Verständnis seiner Zusammensetzung und Bewohnbarkeit zu gewinnen.

Das Webb-Teleskop kann K2-18 b aufgrund der Helligkeit seines Muttersterns nicht direkt beobachten. Stattdessen verlassen sich Astronomen auf die Transitmethode, mit der sie die leichte Abschwächung der Helligkeit des Sterns beobachten, wenn der Planet vor ihm vorbeizieht. Diese Methode ermöglicht die Analyse des Lichts, das die Atmosphäre des Exoplaneten durchdringt, und liefert Einblicke in seine Zusammensetzung.

Die NASA betont, dass diese Entdeckung erst der Anfang ist, da noch viele weitere Beobachtungen potenzieller Exoplaneten in der bewohnbaren Zone folgen werden. Die Agentur erwartet, dass Webbs zukünftige Beobachtungen eine Fülle von Informationen über Exoplaneten und ihr Potenzial zur Unterstützung von Leben liefern werden.

Quellen: NASA, Universität Cambridge