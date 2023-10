Neue Entdeckungen stellen das konventionelle Verständnis der Venusatmosphäre in Frage

In den letzten Jahren war die Venus für ihre raue und unwirtliche Atmosphäre bekannt. Allerdings haben zwei verschiedene Wissenschaftsteams bahnbrechende Entdeckungen gemacht, die unsere Wahrnehmung der atmosphärischen Phänomene dieses Nachbarplaneten verändern könnten.

Ein Team von Planetenforschern stellte die Theorie auf, dass die in der Atmosphäre der Venus beobachteten hellen Blitze durch Meteore verursacht werden könnten. Diese Theorie hat die Neugier darüber geweckt, was wirklich auf der Venus passiert, und stellt die herkömmliche Annahme in Frage, dass die Blitze mit Gewittern in Zusammenhang stehen.

Im Jahr 2021 entdeckte die Parker Solar Probe bei einem nahen Vorbeiflug an der Nachtseite der Venus Radiowellen, die als „Whistler-Wellen“ bekannt sind. Es wurde beobachtet, dass sich diese Wellen, deren Frequenz sich schnell ändert, nach unten in Richtung Venus bewegten, im Gegensatz zu dem, was man erwarten würde, wenn sie durch Blitze verursacht würden.

Die Weltraumphysikerin Harriet George und ihr Team von der University of Colorado Boulder beobachteten eine interessante Eigenschaft dieser Venus-Pfeiferwellen. Sie schlagen vor, dass Störungen in den schwachen Magnetfeldern der Venus und nicht Blitze für die Entstehung dieser Wellen verantwortlich sein könnten. Wenn sich Magnetfeldlinien verschieben und wieder verbinden, werden erhebliche Energiemengen freigesetzt, die möglicherweise die beobachteten Whistler-Wellen erzeugen.

Magnetische Rückverbindungen wurden mit verschiedenen Phänomenen in anderen Umgebungen in Verbindung gebracht, beispielsweise mit der Beschleunigung des Sonnenwinds und der Auslösung von Polarlichtern auf der Erde. Die Eigenschaften dieser magnetischen Wiederverbindungen stimmen den Forschern zufolge mit der Fähigkeit überein, Whistler-Wellen auf der Venus zu erzeugen.

Diese Entdeckungen erweitern unser Verständnis der atmosphärischen Prozesse auf der Venus. Während die Vorstellung von ständigen Gewittern auf der Venus in Frage gestellt werden kann, hat sich das Rätsel um die Quelle und Natur ihrer Pfeifenwellen vertieft. Dies hat das Interesse von Planetenforschern und Astronomen geweckt, die diesen himmlischen Nachbarn unbedingt weiter erforschen möchten.

