Südafrikas neueste Meteoritenentdeckungen: Brierskop und Wolfkop

Meteoriten üben seit langem eine Faszination auf die Menschen aus, mit ihren feurigen Stürzen aus dem Weltraum und ihrer Rolle beim Verständnis der Ursprünge unseres Sonnensystems. In Südafrika gelten Meteoriten als wichtiger Teil des Naturerbes des Landes. Kürzlich gab es in der Provinz Nordkap zwei bedeutende Meteoritenfunde, was die ersten derartigen Funde in Südafrika seit über vier Jahrzehnten darstellt.

Gideon Lombaard, ein Bauer in der Region, wandte sich Ende 2021 an Forscher mit dem Verdacht, zwei Meteoritenfragmente gefunden zu haben. Nachdem die Fragmente strengen Tests unterzogen wurden, bestätigten die Wissenschaftler, dass die Fragmente nichts miteinander zu tun hatten und von verschiedenen Meteorereignissen stammten. Das Nomenklaturkomitee der Meteoritical Society nahm den Vorschlag an und genehmigte die Namen Brierskop und Wolfkop für die beiden Meteoriten.

Mit diesen Entdeckungen liegt Südafrikas Zahl bestätigter Meteoriten nun bei 51, dem höchsten Wert in Afrika südlich der Sahara. Allerdings ist die Zahl der im südlichen Afrika gefundenen Meteoriten im Vergleich zu den Tausenden Meteoriten, die in der Sahara geborgen wurden, relativ gering. Dies unterstreicht das Potenzial eines nationalen Aufklärungs- und Suchprogramms für Meteoriten in Südafrika, das erhebliche Vorteile bringen kann.

Meteoriten sind Gesteinsschuttstücke aus dem Weltraum, die den Zusammenstoß mit der Erde überleben. Sie können durch zufällige Begegnungen beim Gehen entdeckt oder nach beobachteten Meteor-Feuerball-Ereignissen geborgen werden. Es wird angenommen, dass die meisten Meteoriten aus dem Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter stammen und durch frühere Kollisionen zwischen Asteroiden entstanden sind. Bei einigen Meteoriten handelt es sich sogar um Fragmente, die durch riesige Einschläge vom Mond oder Mars weggeschleudert wurden.

Das Auffinden von Meteoriten ist eine Herausforderung, insbesondere weil sich ihre Zusammensetzung verschlechtern kann, wenn sie Sauerstoff und Wasser ausgesetzt wird. Die Erhaltung von Meteoriten wird durch trockenes Klima begünstigt, was erklärt, warum die meisten Meteoriten in der Antarktis und in der Sahara gefunden werden. Bei den jüngsten Entdeckungen fand Gideon Lombaard im September 2018 den Brierskop-Meteoriten und im August 1 den 2021 Kilometer entfernten Wolfkop-Meteoriten. Die Analyse ergab deutliche Unterschiede zwischen den beiden Meteoriten, was darauf hindeutet, dass sie aus getrennten Stürzen stammten.

Südafrika hat Meteoriten als nationales Kulturerbe eingestuft, das durch das South African Heritage Act geschützt ist. Diese Meteoriten müssen ordnungsgemäß gelagert und in akkreditierten Institutionen für zukünftige Forschungen konserviert werden. Die neuen Entdeckungen Brierskop und Wolfkop werden jetzt an der University of the Witwatersrand aufbewahrt.

Der Fortschritt der Technologie, wie etwa Kameranetzwerke und bürgerwissenschaftliche Initiativen, hat zur zunehmenden Entdeckung von Meteoriten weltweit beigetragen. In Südafrika haben die jüngsten Funde den Meteoritenbestand des Landes auf über 50 erhöht, und man geht davon aus, dass weitere darauf warten, gefunden zu werden.

Quelle: The Conversation, Roger Lawrence Gibson, University of the Witwatersrand.