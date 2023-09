Die jüngste Entdeckung von zwei Meteoriten in Südafrika

Meteoriten, Gesteinsfragmente, die aus dem Weltraum auf die Erde gefallen sind, üben seit langem eine Faszination auf Menschen auf der ganzen Welt aus. Sie liefern wertvolle Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems und die Existenz organischen Lebens. Insbesondere Südafrika hat eine reiche Geschichte an Meteoritenfunden.

Ende 2021 machte ein Bauer in der Provinz Nordkap in Südafrika, Gideon Lombaard, einen außergewöhnlichen Fund. Er vermutete, dass er zwei Meteoritenfragmente entdeckt hatte, und wandte sich zur Bestätigung an Forscher. Nachdem die Fragmente verschiedenen Tests unterzogen wurden, wurde festgestellt, dass es sich tatsächlich um Meteoriten handelte. Die beiden Fragmente mit den Namen Brierskop und Wolfkop wurden nur einen Kilometer voneinander entfernt gefunden, hatten aber keinen Zusammenhang, was darauf hindeutet, dass sie von verschiedenen Meteorereignissen stammten.

Die Entdeckung dieser Meteoriten ist bedeutsam, da es sich um die ersten Meteoritenfunde in Südafrika seit über 40 Jahren handelt. Mit diesen Neuzugängen gibt es in Südafrika nun insgesamt 51 bestätigte Meteoriten, die höchste Zahl in Afrika südlich der Sahara.

Meteoriten werden als felsige Weltraumschrottstücke klassifiziert, die den Zusammenstoß mit der Erde überleben. Sie werden typischerweise von Personen entdeckt, die beim Gehen auf ungewöhnliche Felsen stoßen. Nur etwa 2 % der Meteoriten werden als „Stürze“ eingestuft, da sie geborgen werden, nachdem sie bei Meteoriten-Feuerballereignissen beobachtet wurden.

Meteoriten zu finden ist keine leichte Aufgabe und die Erhaltung dieser Gesteine ​​ist von entscheidender Bedeutung. Fast 80 % aller Meteoriten wurden in trockenen Klimazonen wie der Antarktis und der Sahara gefunden, wo ihre Erhaltung durch den Mangel an Feuchtigkeit begünstigt wird.

Die jüngste Entdeckung der Brierskop- und Wolfkop-Meteoriten unterstreicht die Bedeutung von Aufklärungs- und Sensibilisierungsprogrammen für Meteoriten in Südafrika. Durch einen stärkeren Fokus auf Suchbemühungen hat das Land das Potenzial, wertvollere Meteoritenexemplare zu entdecken.

Das South African Heritage Act klassifiziert Meteoriten als nationale Kulturgüter, für deren Entfernung, Export oder Handel eine Genehmigung erforderlich ist. Sie müssen ordnungsgemäß gelagert und in akkreditierten Institutionen wie Museen und Universitäten für zukünftige Forschungen aufbewahrt werden. Die Brierskop- und Wolfkop-Meteoriten werden heute an der University of the Witwatersrand gelagert.

Da die Technologie weiter voranschreitet, wird erwartet, dass mehr Länder zur Sammlung und Untersuchung von Meteoriten beitragen werden. Diese Himmelsfragmente enthalten wertvolle Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems und die Existenz von Leben außerhalb der Erde.

