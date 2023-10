Entwerfen zellulärer Metamaterialien leicht gemacht mit neuer Technik

By

Forscher des MIT und des Institute of Science and Technology Austria haben eine neue Technik entwickelt, um schnell und einfach zelluläre Metamaterialien mit einzigartigen mechanischen Eigenschaften zu entwerfen. Diese Metamaterialien, künstlich hergestellte Materialien mit Eigenschaften, die in der Natur nicht vorkommen, haben das Potenzial, verschiedene Branchen zu revolutionieren, von der Luft- und Raumfahrt bis zur Biomedizin.

Traditionell hatten Ingenieure aufgrund der großen Zahl möglicher Anordnungen und Strukturen Schwierigkeiten, zelluläre Metamaterialien zu entwerfen. Die von den Forschern entwickelte neue Rechentechnik vereinfacht den Prozess jedoch. Es nutzt eine graphbasierte Darstellung, die es Ingenieuren ermöglicht, komplexe Metamaterialien in einer benutzerfreundlichen Oberfläche zu modellieren und damit zu experimentieren.

Der entscheidende Durchbruch der Technik ist die Fähigkeit, alle verschiedenen Formen und Strukturen darzustellen, die Ingenieure erforschen möchten. Durch die Verwendung niederdimensionaler Formen wie Linien und flacher Flächen als Bausteine ​​schufen die Forscher eine einheitliche Methode zur Beschreibung aller Formen in einer Darstellung. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, einen bestimmten Unterraum auszuwählen, und ermöglicht eine umfassendere Untersuchung potenzieller Metamaterialdesigns.

Der Prozess umfasst den Aufbau eines Metamaterialskeletts unter Verwendung von Scheitelpunkten und Kanten und die anschließende Anwendung von Funktionen, um die Dicke und Merkmale der Struktur festzulegen. Das System ermöglicht es Designern außerdem, verschiedene Formen zu kombinieren und mit neuartigen Kombinationen zu experimentieren, die bisher noch nicht erforscht wurden.

Mit der benutzerfreundlichen Oberfläche können Ingenieure zu jedem Zeitpunkt des Entwurfsprozesses eine Vorschau der Struktur anzeigen und bestimmte Eigenschaften, wie z. B. die Steifigkeit, direkt vorhersagen. Das System gibt außerdem eine diagrammbasierte Darstellung aus, die eine klare Aufzeichnung aller Vorgänge liefert, die zum Erreichen der endgültigen Struktur durchgeführt wurden.

Diese neue Technik bietet Ingenieuren ein leistungsstarkes Werkzeug, um zelluläre Metamaterialien mit den gewünschten Eigenschaften schnell und effizient zu entwerfen. Es hat das Potenzial, Innovationen in verschiedenen Branchen zu beschleunigen und neue Möglichkeiten für leichte, starke und biokompatible Materialien zu eröffnen.

Quellen:

– MIT: Massachusetts Institute of Technology

– Institut für Wissenschaft und Technologie Österreich