Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Trümmer von Raketen und Raumfahrzeugen, die in der oberen Erdatmosphäre zurückbleiben, einen nachhaltigen Einfluss auf das Klima haben könnten. Eine kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie ergab, dass sich in der Stratosphäre der Erde erhebliche Mengen an Aluminium und exotischen Metallen befinden. Das Forscherteam konnte identifizieren, dass diese seltenen Metalle aus dem Verbrennen von Raumfahrzeugen beim Wiedereintritt stammen. Dieses Ergebnis gibt Anlass zur Sorge darüber, wie sich die aufkeimende Raumfahrtindustrie auf die obere Erdatmosphäre auswirkt.

Die Studie umfasste den Betrieb eines speziellen Forschungsflugzeugs, das mit einem empfindlichen Werkzeug zum Sammeln von Aerosolen in der Atmosphäre ausgestattet war. Die gesammelten Daten zeigten, dass mehr als 20 Elemente, darunter Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei, in Verhältnissen vorhanden waren, die denen in Raumfahrzeugen entsprachen. Diese Metalle wurden in etwa 10 % der Schwefelsäurepartikel gefunden, die für den Schutz und die Pufferung der Ozonschicht unerlässlich sind.

Die zunehmende Zahl von Raketenstarts trägt zur Anreicherung dieser metallischen Partikel in der Stratosphäre bei. Im Jahr 2022 gab es rekordverdächtige 180 Raketenstarts, und diese Zahl wird voraussichtlich noch steigen, da die Raumfahrtindustrie weiterhin mehr Satelliten und Raumfahrzeuge startet. Die Forscher betonten die Notwendigkeit, die Auswirkungen der bemannten Raumfahrt auf den Planeten zu verstehen, insbesondere auf die Ozonschicht, die eine entscheidende Rolle bei der Absorption schädlicher Strahlung der Sonne spielt.

Die Ergebnisse der Studie unterstreichen die Dringlichkeit, die Veränderungen in der Erdatmosphäre zu untersuchen und zu verstehen. Die Auswirkungen menschlicher Besetzung und Weltraumaktivitäten könnten bedeutender sein als bisher angenommen. Es ist wichtig, der Forschung auf unserem Planeten Priorität einzuräumen, um die möglichen Folgen der Weltraumforschung besser zu verstehen und abzumildern.

Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences (Studie)