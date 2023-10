Der Einfluss von Weltraumschrott auf die Erdatmosphäre

Eine neue Studie, die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde, zeigt, dass Weltraummüll, der aus Überresten von Raketen und Raumfahrzeugen besteht, potenziell nachhaltige Auswirkungen auf das Erdklima hat. Wissenschaftler führten eine Forschungsmission durch, bei der sie mit einem empfindlichen Gerät, das an einem speziellen Forschungsflugzeug angebracht war, die Atmosphäre analysierten und dabei erhebliche Mengen an Aluminium und exotischen Metallen in der Stratosphäre der Erde fanden.

Die Forscher konnten diese seltenen Metalle denen zuordnen, die in Raketen und Satelliten verwendet werden, was darauf hindeutet, dass das verdampfte Metall wahrscheinlich von Raumfahrzeugen stammte, die beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühten. Professor Daniel Cziczo, Mitautor der Studie, betont, wie wichtig es ist, dieses von Menschenhand geschaffene Material in der vermeintlich unberührten Region der Atmosphäre zu finden. Er betont die Notwendigkeit einer genaueren Untersuchung aller Veränderungen in der Stratosphäre, einem stabilen Bereich der Atmosphäre.

Ziel der Studie war es, den seit langem bestehenden Verdacht auszuräumen, dass die obere Erdatmosphäre durch die wachsende Raumfahrtindustrie beeinflusst wird. Allerdings ist die Untersuchung dieses bis zu 51 Kilometer hohen Gebiets eine enorme Herausforderung. Für ihre Untersuchung nutzten die Wissenschaftler ein NASA-Flugzeug vom Typ WB-57, um in Alaska 19 Kilometer über dem Boden Atmosphärenproben zu untersuchen.

Die Analyse der Proben ergab, dass die Metalle in etwa 10 % der Schwefelsäurepartikel enthalten waren, die den Großteil der Partikel in der Stratosphäre ausmachen und zum Schutz und zur Pufferung der Ozonschicht beitragen. Darüber hinaus entdeckten die Forscher mehr als 20 Elemente in Verhältnissen, die mit denen in Raumfahrzeugen übereinstimmen. Bemerkenswert ist, dass Metalle wie Lithium, Aluminium, Kupfer und Blei beim Wiedereintritt von Raumfahrzeugen weitaus häufiger gefunden wurden als die Metalle, die im natürlichen kosmischen Staub vorkommen.

Diese Studie kommt zu einer Zeit, in der die Raumfahrtindustrie ein beispielloses Wachstum erlebt, mit rekordverdächtigen 180 Raketenstarts im Jahr 2022, verglichen mit 136 im Jahr 2021. Je mehr Satelliten und Raumfahrzeuge in die Erdumlaufbahn und darüber hinaus geschossen werden, desto mehr Trümmer gelangen in die Erdumlaufbahn Es wird erwartet, dass die Atmosphäre zunehmen wird. Der Wiedereintritt von Raketen und Satelliten sowie der Absturz von Satelliten durch die Atmosphäre tragen zum Vorhandensein dieser Aerosolpartikel in der Stratosphäre bei.

Die Stratosphäre spielt eine entscheidende Rolle im Klimasystem der Erde. Hier befindet sich die Ozonschicht, die einen Teil der Sonnenstrahlung absorbiert und so verhindert, dass sie die Planetenoberfläche erreicht. Die Ozonschicht ist für den Schutz aller Lebewesen auf der Erde von entscheidender Bedeutung, und ohne sie wäre das Leben, wie wir es kennen, wahrscheinlich unmöglich.

Diese Forschung verdeutlicht die erheblichen Auswirkungen, die menschliche Besatzung und Raumfahrt auf unseren Planeten haben können. Darin wird die dringende Notwendigkeit betont, die Erforschung der Erde zu verstehen und ihr Priorität einzuräumen, um mögliche Folgen der Aktivitäten der Raumfahrtindustrie abzumildern.

Quellen:

Proceedings of the National Academy of Sciences