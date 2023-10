Reinigung von Seltenerdelementen umweltfreundlicher mit metallliebenden Mikroben

By

Wissenschaftler der Cornell University haben eine umweltfreundlichere Alternative zur Reinigung seltener Erdelemente (REEs) mithilfe eines metallliebenden Bakteriums namens Shewanella oneidensis entdeckt. REEs sind entscheidende Elemente, die in verschiedenen modernen Technologien verwendet werden, darunter Elektroautos, Windkraftanlagen und Smartphones.

Die aktuellen Methoden zur REE-Reinigung beinhalten den Einsatz organischer Lösungsmittel und aggressiver Chemikalien, die kostspielig und umweltschädlich sind. In ihrer in Scientific Reports veröffentlichten Forschung charakterisierte das Team von Cornell das Genom von S. oneidensis und stellte fest, dass die Mikrobe eine Affinität zu REEs aufweist, was sie zu einem idealen Kandidaten für einen umweltfreundlicheren Reinigungsprozess macht.

Durch die selektive Adsorption oder Anhaftung an REEs, insbesondere Europium, könnte S. oneidensis den Einsatz saurer Lösungsmittel und aggressiver Chemikalien bei der REE-Verarbeitung ersetzen. Dies würde die Umweltbelastung und die Kosten der REE-Reinigung erheblich reduzieren.

Die Genomcharakterisierung von S. oneidensis ermöglicht es Wissenschaftlern, seine Präferenz für REEs zu ändern und so möglicherweise seine Biosorptionsfähigkeiten für bestimmte Metalle zu optimieren. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für den Einsatz von Mikroben bei der Reinigung von Seltenerdelementen und bietet eine umweltfreundlichere und nachhaltigere Alternative zu herkömmlichen Methoden.

Die von den Cornell-Wissenschaftlern durchgeführten Forschungsarbeiten geben Aufschluss über das Potenzial der Verwendung metallliebender Bakterien zur REE-Reinigung und ebnen den Weg für weitere Erforschung und Entwicklung auf diesem Gebiet.

– Wissenschaftliche Berichte (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42742-6