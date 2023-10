Metallfreie und mit Übergangsmetallen dotierte ZIF-8@CNT-Katalysatoren, hergestellt durch einstufige Hochtemperaturpyrolyse

By

Forscher haben mithilfe eines einstufigen Hochtemperaturpyrolyseverfahrens metallfreie und mit Übergangsmetallen dotierte Katalysatoren entwickelt. Diese Katalysatoren zeigen eine ausgezeichnete elektrokatalytische Aktivität der Sauerstoffreduktionsreaktion (ORR) in alkalischen Lösungen. Die Katalysatoren wurden unter Verwendung einer Kombination aus mikromesoporösen metallorganischen Gerüsten (MOF) und Kohlenstoffnanoröhren (CNTs) konstruiert. Es wurde festgestellt, dass das Vorhandensein von MNx-Stellen, die aus dem Einbau von Übergangsmetallen in das MOF- und CNT-abgeleitete Kohlenstoffgerüst resultieren, die elektrokatalytische Aktivität der Katalysatoren steigert.

Das Forschungsteam erreichte eine hohe elektrokatalytische ORR-Aktivität in alkalischen Medien, indem es ein Halbwellenpotential von 0.85 V gegenüber der reversiblen Wasserstoffelektrode (RHE) erreichte. Dies übertrifft die Aktivität herkömmlicher Platin/Kohlenstoff-Katalysatoren (Pt/C). Die Katalysatoren zeigten auch in Anionenaustauschmembran-Brennstoffzellen (AEMFCs) eine gute Leistung und erreichten mit einer Aemion+ 171 μm Anionenaustauschmembran eine maximale Leistungsdichte von 2 mW cm-15.

Die Entwicklung metallfreier und mit Übergangsmetallen dotierter Katalysatoren ist für Energieumwandlungsgeräte von Bedeutung. Nichtedelmetallkatalysatoren (NPMC) haben aufgrund ihrer hervorragenden ORR-Leistung das Potenzial, Edelmetallkatalysatoren zu ersetzen. Allerdings sind die aktiven Zentren in NPMC-Materialien für die Sauerstoffelektrokatalyse von entscheidender Bedeutung. Diese Forschung konzentriert sich auf die Entwicklung von Katalysatoren auf Kohlenstoffbasis mit hochdispersen aktiven Zentren für eine effiziente ORR-Anwendung.

Die in dieser Studie verwendete einstufige Hochtemperaturpyrolysemethode umfasste die Synthese eines mikro-/mesoporösen Kohlenstoffverbundwerkstoffs mit CNTs durch Pyrolyse eines zinkbasierten Zeolith-Imidazolat-Gerüsts (ZIF). Die resultierenden Verbundkatalysatoren zeigten im Vergleich zu herkömmlichen Pt/C-Katalysatoren eine überlegene Leistung, was sie zu vielversprechenden Kandidaten für Anwendungen in Brennstoffzellen und anderen Energieumwandlungsgeräten macht.

Zukünftig plant das Forschungsteam, verschiedene Kathodenkatalysatoren vom Typ Metall-Stickstoff-Kohlenstoff (MNC) zu optimieren, um noch höhere Leistungsausbeuten von AEMFCs zu erzielen. Die entwickelten Katalysatoren könnten möglicherweise auch in Zink-Luft-Batterien und Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellen Verwendung finden.

