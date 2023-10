Die Whirlpool-Galaxie: Eine galaktische Begegnung

By

Charles Messier, ein Astronom aus dem 18. Jahrhundert, stellte einen Katalog von Himmelsobjekten zusammen, um die Entdeckung von Kometen zu erleichtern. Bei der Beobachtung eines Kometen stieß Messier auf das 51. Objekt auf seiner Liste. Diese vor 250 Jahren gemachte Entdeckung ist heute als Whirlpool-Galaxie bekannt.

Ursprünglich als „sehr schwacher Nebel ohne Sterne“ beschrieben, enthüllen moderne Teleskope, dass es sich bei der Whirlpool-Galaxie um eine prächtige Spiralgalaxie handelt, die etwa 25 bis 30 Millionen Lichtjahre von uns entfernt liegt. Sie ist etwas kleiner als unsere eigene Milchstraßengalaxie.

Interessanterweise ist die Whirlpool-Galaxie nicht nur eine einzelne Galaxie, sondern besteht tatsächlich aus zwei Galaxien, die eine enge Begegnung erlebt haben. Diese kosmische Kollision hat eine Rolle bei der Bildung der wunderschönen Spiralarme der größeren Galaxie gespielt. Die Schwerkraft der kleineren Galaxie, die einem hellen Sternhaufen am Ende eines der Spiralarme der größeren Galaxie ähnelt, hat Wellen erzeugt, die sich im Kern der Galaxie ausbreiten.

Diese Wellen komprimieren Gas- und Staubwolken und führen zur Geburt neuer Sterne. Diese jungen Sterne, groß und hell, umreißen die Spiralarme der Whirlpool-Galaxie. Ihre helle Lebensdauer ist jedoch relativ kurz, da sie nach einigen Millionen Jahren explodieren. Bemerkenswert ist, dass M51, wie es auch genannt wird, in den letzten Jahrzehnten drei Sternexplosionen erlebt hat, während es in der Milchstraße keine gab. Dennoch bringt die Galaxie weiterhin neue Sterne hervor und setzt so ihr stellares Erbe fort.

Die Whirlpool-Galaxie liegt etwas außerhalb von Ursa Major, nahe der Spitze des Griffs des Großen Wagens und dient Amateurastronomen mit kleinen Teleskopen als zugängliches Forschungsobjekt.

Quellen:

– Charles Messier, Encyclopedia Britannica

– Die Whirlpool-Galaxie, NASA