NGC 1087: Eine Galaxie aus alten und neuen Sternen

NGC 1087, eine 80 Millionen Lichtjahre entfernte Balkenspiralgalaxie im Sternbild Walfisch, hat mit ihrer einzigartigen Kombination aus alten und neuen Sternen die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern auf sich gezogen. Mit einem Durchmesser von 87,000 Lichtjahren und einem kleinen Kern zeigt NGC 1087 sowohl die alternden Überreste vergangener Sternentstehung als auch die laufende Entstehung neuer Sterne.

NGC 1785 wurde 1087 vom britischen Astronomen William Herschel entdeckt und erlangte 1995 noch größere Bedeutung, als Astronomen innerhalb seiner Grenzen eine Supernova vom Typ II beobachteten. Diese Supernova mit dem Namen 1995V ist nach wie vor die einzige, die jemals in dieser Galaxie beobachtet wurde.

Ein kürzlich vom Hubble-Weltraumteleskop der NASA aufgenommenes Bild bietet unschätzbare Einblicke in das Zusammenspiel zwischen Sternen und molekularem Gas in NGC 1087. Die im Bild sichtbaren dunkelroten Streifen stellen kaltes molekulares Gas dar, das Rohmaterial, aus dem Sterne entstehen. Die hellrosa Bereiche weisen auf Regionen mit neuer Sternentstehung hin, die durch ionisierten Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel gekennzeichnet sind. Darüber hinaus enthalten die blaueren Regionen heiße, junge Sterne, die sich früher im Leben der Galaxie gebildet haben.

Interessanterweise ist der Sternbalken von NGC 1087, die längliche hellweiße Struktur in seiner Mitte, kürzer als der anderer Balkengalaxien. Während die Schwerkraft des Zentrums einer Balkengalaxie typischerweise große Mengen an Gas anzieht, was zu Ausbrüchen der Sternentstehung führt, gefolgt von einem allmählichen Rückgang, widerspricht NGC 1087 dieser Norm, indem es Anzeichen einer laufenden Sternentstehung zeigt.

Diese faszinierende Galaxie fasziniert weiterhin Astronomen, die die Geheimnisse der Sternentstehung und das Schicksal der Gasregionen in NGC 1087 entschlüsseln möchten. Dieses neue Bild vom Hubble-Weltraumteleskop stellt einen weiteren Schritt zur Aufdeckung der Geheimnisse dieses Himmelswunders dar.

