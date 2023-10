Neue Studie zeigt lokalisierte Chorwellen in der Magnetosphäre des Merkur

By

Eine kürzlich von einem internationalen Forscherteam durchgeführte Studie hat das Vorhandensein lokalisierter Choruswellen in der Magnetosphäre von Merkur aufgedeckt. Diese Wellen spielen eine entscheidende Rolle beim Schutz des Planeten vor kosmischer Strahlung und werden durch elektromagnetische Wellen erzeugt. Die Studie betont die Bedeutung des Verständnisses der Magnetosphäre des Merkurs und ihrer Wechselwirkung mit dem Sonnenwind.

Merkur ist der sonnennächste Planet und wird stark vom Sonnenwind beeinflusst. Die Raumsonde Mariner 10 erkundete erstmals in den 1970er Jahren den Merkur und entdeckte dessen Magnetfeld und Magnetosphäre, die denen der Erde ähneln. Nachfolgende Missionen wie MESSENGER und das BepiColombo International Mercury Exploration Project lieferten weitere Einblicke in das Magnetfeld und die Magnetosphäre von Merkur.

Die Raumsonde Mio, Teil der BepiColombo-Mission, wurde 2018 gestartet und ist derzeit auf dem Weg zum Merkur. Während der Vorbeiflüge am Merkur in den Jahren 2021 und 2022 beobachtete die Raumsonde lokalisierte Chorwellen im Morgendämmerungssektor der Magnetosphäre des Merkur. Diese Wellen wurden nur in einer bestimmten Region entdeckt und werden vermutlich durch die Krümmung der Magnetfeldlinien des Merkur erzeugt, die vom Sonnenwind beeinflusst wird.

Die Studie nutzte fortschrittliche Theorien und Simulationen, um die Entstehung von Chorwellen in der Magnetosphäre von Merkur zu verstehen. Es wurde festgestellt, dass im Morgendämmerungssektor die Energie entlang der Magnetfeldlinien effizient von Elektronen auf elektromagnetische Wellen übertragen wird, wodurch günstige Bedingungen für die Erzeugung von Chorwellen geschaffen werden. Dieser Befund unterstreicht die Bedeutung der planetaren Magnetfeldlinien, die stark vom Sonnenwind beeinflusst werden, für die Gestaltung der Dynamik der Magnetosphäre des Merkur.

Das Forschungsteam nutzte Beobachtungen elektromagnetischer Wellen und numerische Simulationen, um seine Ergebnisse zu validieren. Diese Studie trägt zu unserem Verständnis der komplexen Wechselwirkungen zwischen planetaren Magnetosphären und dem Sonnenwind bei und liefert wertvolle Einblicke in die Prozesse, die Planeten vor kosmischer Strahlung schützen.

Quellen:

– Bild von Merkur: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Carnegie Institution of Washington

– Definitionen: Plasma – einer der vier Grundzustände der Materie, bestehend aus positiven Ionen und freien Elektronen. JAXA – Japan Aerospace Exploration Agency