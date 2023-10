Die schrumpfende Oberfläche des Merkur: Neue Einblicke in die Geologie des Planeten

By

Planetenforscher wissen seit langem, dass Merkur, der sonnennächste Planet, seit Milliarden von Jahren schrumpft. Diese Schrumpfung ist eine Folge der Abkühlung des Planeteninneren und der Volumenverkleinerung. Das Ausmaß, in dem Merkur heute noch schrumpft, ist jedoch unbekannt.

In einem kürzlich in Nature Geoscience veröffentlichten Artikel liefern Forscher neue Einblicke in die schrumpfende Oberfläche von Merkur. Wenn das Innere des Planeten schrumpft, entstehen auf seiner Oberfläche „Überschiebungsfehler“, bei denen ein Geländebereich über das angrenzende Gelände geschoben wird. Dies ist vergleichbar mit den Falten eines alternden Apfels, nur dass das Schrumpfen von Merkur auf die thermische Kontraktion seines Inneren zurückzuführen ist.

Der erste Beweis für die Schrumpfung des Merkur wurde 1974 entdeckt, als die Mariner-10-Mission Bilder von kilometerhohen Steilhängen aufnahm, die sich über das Gelände des Planeten schlängeln. Nachfolgende Missionen wie Messenger entdeckten noch mehr dieser „lobierten Steilhänge“ in verschiedenen Teilen der Welt. Aus diesen Beobachtungen folgerten Wissenschaftler, dass der Radius von Merkur um etwa 7 Kilometer geschrumpft war.

Die Bestimmung des Alters der Merkuroberfläche war eine Herausforderung, doch Forscher haben die Dichte von Einschlagskratern als Anhaltspunkt herangezogen. Ältere Oberflächen weisen tendenziell mehr Krater auf. Es war klar, dass die Steilhänge auf Merkur ziemlich alt sein mussten, da sie ältere Krater kreuzten, gleichzeitig aber auch von einigen jüngeren Kratern überlappt wurden. Der Konsens geht davon aus, dass die Steilhänge etwa 3 Milliarden Jahre alt sind.

Die aktuelle Studie legt jedoch nahe, dass die Steilhänge möglicherweise noch jünger sind als bisher angenommen. Die Forscher fanden Hinweise auf kleine Brüche, sogenannte „Grabens“, auf den ausgedehnten oberen Oberflächen der Steilhänge. Diese Gräben weisen darauf hin, dass sich die Steilhänge vor relativ kurzer Zeit weiter bewegt haben, obwohl sie vor Milliarden von Jahren begonnen wurden.

Die Gräben sind schmal und flach, und ihre Existenz lässt darauf schließen, dass sie viel jünger sind als die antike Struktur, auf der sie liegen. Basierend auf der Rate der durch Impact Gardening verursachten Unschärfe wird geschätzt, dass die meisten Gräben weniger als 300 Millionen Jahre alt sind. Dies deutet darauf hin, dass die jüngste Bewegung der Steilhänge erst vor relativ kurzer Zeit stattgefunden hat.

Die Studie liefert wertvolle Einblicke in das Ausmaß und die Dauer der Verwerfungsbewegungen auf Merkur. Dies deutet darauf hin, dass die thermische Kontraktion des Planeten wahrscheinlich anhält, sich jedoch möglicherweise verlangsamt. Das Verständnis dieser geologischen Prozesse ist wichtig, um die Geheimnisse der Merkurentwicklung zu entschlüsseln.

Quelle: Nature Geoscience

