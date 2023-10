Neue Studie zeigt, dass sich die Oberfläche des Merkur immer noch bewegt

By

Planetenforscher wissen seit langem, dass Merkur, der sonnennächste Planet, seit Milliarden von Jahren schrumpft. Wenn sein Inneres abkühlt, schrumpfen das Gestein und das Metall, aus denen es besteht, leicht an Volumen, was zur Entstehung von „Überschiebungsfehlern“ auf seiner Oberfläche führt. Diese Überschiebungsfehler ähneln den Falten eines alternden Apfels, aber anstatt auszutrocknen, ist die Schrumpfung von Merkur auf thermische Kontraktion zurückzuführen.

Eine kürzlich in Nature Geoscience veröffentlichte Studie bietet neue Einblicke in die anhaltende Schrumpfung der Merkuroberfläche. Die Studie fand Hinweise darauf, dass sich viele Steilhänge auf dem Planeten in geologisch neueren Zeiten weiter bewegt haben, obwohl sie vor Milliarden von Jahren entstanden sind.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist das Vorhandensein kleiner Brüche, sogenannte „Grabens“, auf den ausgedehnten oberen Oberflächen der Steilhänge. Diese Gräben deuten darauf hin, dass ein Stück Kruste gebogen wurde, als es über das angrenzende Gelände geschoben wurde, was zur Bildung paralleler Verwerfungen führte. Die Forscher schätzen, dass die meisten Gräben weniger als 300 Millionen Jahre alt sind, was darauf hindeutet, dass die jüngste Bewegung erst vor relativ kurzer Zeit stattgefunden hat.

Die Studie wurde anhand detaillierter Bilder durchgeführt, die von der Raumsonde MESSENGER bereitgestellt wurden, die von 2011 bis 2015 Merkur umkreiste. Die Forscher identifizierten 48 große lappenförmige Steilhänge mit kleinen Gräben und weitere 244 Steilhänge, die wahrscheinlich Gräben aufweisen, aber in den verfügbaren Bildern nicht deutlich sichtbar sind Bilder.

Die Bestätigung dieser Ergebnisse und das Sammeln weiterer Daten wird eine Priorität für die kommende BepiColombo-Mission sein, eine gemeinsame europäisch-japanische Raumsonde, die ab 2026 den Merkur umkreisen soll dienen als zusätzlicher Beweis für die jüngsten Beben.

Diese Studie beleuchtet nicht nur die laufende Bewegung der Merkuroberfläche, sondern verdeutlicht auch die Ähnlichkeiten zwischen Merkur und dem Mond. Beide haben eine Abkühlung und Kontraktion erlebt, und es gibt Hinweise darauf, dass einige Steilhänge auf dem Mond auch heute noch aktiv sind. Weitere Forschung und Datenerfassung werden für ein besseres Verständnis dieser Prozesse und ihrer Auswirkungen auf die Planetenentwicklung von entscheidender Bedeutung sein.

Quellen:

– Naturgeowissenschaften

- Die Unterhaltung