Studienergebnisse zeigen, dass die Abkühlung des Merkur zu jüngster tektonischer Aktivität führt

Laut einer neuen Studie kühlt sich der Planet Merkur ab, was zu tektonischer Aktivität auf seiner Oberfläche führt. Die Studie konzentrierte sich auf die Identifizierung von Merkmalen namens „Graben“, bei denen es sich um vertikale Verwerfungen handelt, die sich bilden, wenn Planeten aufgrund der Abkühlung zusammenziehen. Es wurde festgestellt, dass diese Gräben auf der Merkuroberfläche weit verbreitet sind und sich wahrscheinlich in den letzten paar hundert Millionen Jahren gebildet haben, was darauf hindeutet, dass der Planet immer noch unter den Auswirkungen der Abkühlung leidet.

Wenn sich Planeten bilden, erzeugen sie aufgrund von Einschlägen und der Lieferung von Materie und Energie eine erhebliche Menge Wärme. Mit der Zeit verflüchtigt sich diese Wärme, wodurch sich das Innere des Planeten abkühlt. Kleinere Planeten wie Merkur kühlen aufgrund ihrer geringeren Größe und Oberfläche schneller ab. Die Abkühlung eines Planeten kann zu verschiedenen Veränderungen führen, darunter zum Verlust eines flüssigen Kerns und zum Stillstand von Prozessen wie Vulkanismus und Plattentektonik.

Der Abkühlungsprozess selbst kann jedoch zu neuen Belastungen der Planetenkruste führen, die zu tektonischer Aktivität führen. Wenn das Innere des Planeten abkühlt, kann die schrumpfende und sich verdichtende Kruste unter der Belastung brechen, was zur Bildung von Gräben führt. Bei diesen Gräben handelt es sich um Gräben, die durch den Zusammenbruch der Erdkruste entstanden sind.

Die Studie führte eine umfassende Suche nach Graben auf Merkur anhand von Bildern durch, die von der Raumsonde MESSENGER aufgenommen wurden. Die Forscher identifizierten 727 wahrscheinliche Gräben, von denen sich die meisten innerhalb des Einschlagskraters im Caloris-Becken befanden. Die Tatsache, dass diese Gräben nicht durch Oberflächenprozesse aufgefüllt wurden, lässt darauf schließen, dass sie relativ jung sind. Die Autoren schätzen, dass die meisten Gräben weniger als 200 Millionen Jahre alt sind, was darauf hindeutet, dass die Abkühlung des Merkur immer noch andauert und die tektonische Aktivität beeinflusst.

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass wir diese Ergebnisse in naher Zukunft mit einem Lander verifizieren können, wird die bevorstehende Mission der Raumsonde BepiColombo im Jahr 2025 eine neue Perspektive auf Merkur eröffnen und möglicherweise weitere Erkenntnisse über seine geologischen Prozesse liefern.

