Schrumpft Merkur immer noch? Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte

Wissenschaftler glauben seit langem, dass Merkur, der sonnennächste Planet, im Laufe der Milliarden von Jahren aktiv schrumpft. Neuere Forschungen deuten jedoch darauf hin, dass dieser Prozess möglicherweise noch andauert und zur Bildung rissiger Falten auf der Planetenoberfläche führt.

Laut dem Planetenforscher David Rothery, Professor an der britischen Open University und Mitautor eines neuen Artikels, der in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht wurde, sind die Falten auf der Merkurkruste wahrscheinlich das Ergebnis der anhaltenden Abkühlung und Kontraktion des Planeten. Diese faltigen Grate, sogenannte „Scarps“, entstanden, als der Planet in den letzten 3.8 Milliarden Jahren zusammengedrückt und im Durchmesser geschrumpft wurde, ähnlich den Falten eines alten Apfels.

Um zu untersuchen, ob Merkur immer noch schrumpft, wandten Rothery und der Doktorand Ben Man von der Open University ihre Aufmerksamkeit einem anderen geografischen Merkmal des Planeten zu, den „Grabens“. Gräben sind kleine Einschnitte auf der Rückseite der Böschungen, die Gräben ähneln und entstehen, wenn sich die Böschungen aufgrund von „Merkurbeben“ ausdehnen. Ihre Größe ist vergleichbar mit Rissen, die beim Biegen einer Toastscheibe entstehen würden.

Die Forscher stellten fest, dass diese kleinen Risse, die sich geglättet hätten, wenn sie so alt gewesen wären wie die Steilhänge selbst, noch vorhanden waren. Dies ließ sie glauben, dass Merkur tatsächlich immer noch schrumpft. Schätzungen zufolge sind die meisten Gräben weniger als 300 Millionen Jahre alt und damit viel jünger als die drei Milliarden Jahre alten Steilhänge.

Frühere Erkenntnisse der NASA-Sonde MESSENGER, die Merkur von 2011 bis 2015 umkreiste, deuteten ebenfalls darauf hin, dass der Planet möglicherweise immer noch schrumpft. Fotos zeigten Hunderte potenzieller Gräben und 48 Steilhänge mit eindeutigen Gräben. Einige der Gräben waren erst 50 Millionen Jahre alt.

Wissenschaftler warten gespannt auf weitere Informationen zu diesem Phänomen von der 2018 gestarteten europäischen und japanischen Sondenmission BepiColombo. Die Raumsonde soll 2026 wieder am Merkur ankommen und hochauflösende Fotos liefern, um das Vorhandensein von Gräben zu bestätigen.

Im Falle einer Bestätigung könnte diese Forschung weitere Einblicke in die seismische Aktivität und die anhaltende Schrumpfung von Merkur liefern. Die Sondenmission BepiColombo hat das Potenzial, diese Frage ein für alle Mal zu beantworten und zu einem besseren Verständnis des kleinsten Planeten unseres Sonnensystems zu führen.

