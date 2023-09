Gedächtnisinduzierter Magnus-Effekt: Erforschung des unerwarteten Curveballs im Mikromaßstab

Der Magnus-Effekt, ein Phänomen, das beobachtet wird, wenn ein rotierendes Objekt von seiner erwarteten Bahn abweicht, existiert nachweislich auf mikroskopischer Ebene. Ein Forscherteam der Universität Konstanz führte Experimente durch, während ein anderes Team der Universität Göttingen eine wissenschaftliche Erklärung für das Phänomen lieferte. Diese Entdeckung könnte bei der Entwicklung von Mechanismen zum Manövrieren und Kontrollieren mikroskopischer Partikel sowie bei der Schaffung von Minirobotern Anwendung finden, die den menschlichen Blutkreislauf steuern können, um bestimmte Stellen im Körper anzuvisieren.

Der Magnus-Effekt wird typischerweise beobachtet, wenn sich ein rotierendes Objekt durch Luft oder eine Flüssigkeit bewegt. Wenn sich das Objekt dreht, kommt es zu einer Verformung der Strömung des umgebenden Mediums, was zu Geschwindigkeitsunterschieden auf gegenüberliegenden Seiten des Objekts führt. Dadurch entsteht eine Kraft, die dazu führt, dass das Objekt von seiner geraden Bewegungsbahn abweicht. Allerdings nimmt die Stärke des Magnus-Effekts mit abnehmender Objektgröße ab und verschwindet bei Objekten mit einem Durchmesser von nur wenigen Tausendstel Millimetern nahezu.

In ihren Experimenten stellten die Forscher der Universität Konstanz einen deutlich großen Magnus-Effekt in Miniatur-Magnetglaskugeln fest, die unter dem Einfluss eines Magnetfelds rotierten und sich durch eine viskoelastische Flüssigkeit bewegten. Im Gegensatz zu Wasser weisen viskoelastische Flüssigkeiten sowohl flüssigkeitsähnliche als auch elastische Eigenschaften auf. Diese Flüssigkeiten wie Blut oder Polymerlösungen reagieren verzögert auf Veränderungen, ähnlich wie Brotteig nach dem Anstechen langsam wieder seine ursprüngliche Form annimmt.

Dr. Debankur Das und Professor Matthias Krüger von der Universität Göttingen entwickelten ein Modell, um den Magnus-Effekt auf mikroskopischer Ebene zu erklären. Sie fanden heraus, dass die Verzögerung der Reaktion der viskoelastischen Flüssigkeit der Schlüsselfaktor für den Magnus-Effekt ist. Die verzerrte Flüssigkeit, die die rotierende Kugel umgibt, drückt sie zur Seite und koppelt Rotation und Translation. Bemerkenswert ist, dass der Magnus-Effekt einige Sekunden lang anhält, auch wenn die Rotation abrupt stoppt, im Gegensatz zum sofortigen Verschwinden, das bei größeren Objekten beobachtet wird, die sich durch die Luft bewegen.

Die Ergebnisse der Forscher werfen Licht auf die Geheimnisse des Magnus-Effekts auf mikroskopischer Ebene und bieten Einblicke in das Verhalten rotierender Objekte in viskoelastischen Flüssigkeiten. Zu den potenziellen Anwendungen dieses Wissens gehören Fortschritte in der Partikelmanipulation und die Entwicklung miniaturisierter Robotersysteme, die in der Lage sind, durch komplizierte Räume im menschlichen Körper zu navigieren.

[Quelle: Universität Göttingen]

Definitionen:

– Magnus-Effekt: Das beobachtete Phänomen, wenn ein sich drehendes Objekt aufgrund der Verformung des umgebenden Luft- oder Flüssigkeitsstroms von seiner erwarteten Bahn abweicht.

– Viskoelastische Flüssigkeit: Eine Art Flüssigkeit, die sowohl flüssigkeitsähnliche als auch elastische Eigenschaften aufweist und die Eigenschaften einer Flüssigkeit und eines Feststoffs kombiniert. Beispiele hierfür sind Blut- und Polymerlösungen.

Quelle: Universität Göttingen, „Memory-induzierter Magnus-Effekt: Blick auf den unerwarteten Curveball in Miniatur“ (2023, 26. September)