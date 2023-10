Eine neue Studie enthüllt die Auswirkungen der subglazialen Entladung auf den Gletscherrückgang in der Antarktis

By

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Wissenschaftlern der Scripps Institution of Oceanography der UC San Diego wirft Licht auf einen bisher übersehenen Faktor, der zum Gletschereisverlust in der Antarktis beiträgt. Die Studie legt nahe, dass Schmelzwasser, das unter antarktischen Gletschern ins Meer fließt, was als subglaziale Entladung bezeichnet wird, dazu führt, dass Gletscher schneller Eis verlieren.

Diese neue Erkenntnis hat erhebliche Auswirkungen auf die Prognosen zum globalen Meeresspiegelanstieg. Derzeit berücksichtigen wichtige Modelle, die von Organisationen wie dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) verwendet werden, den zusätzlichen Eisverlust, der durch subglazialen Abfluss verursacht wird, nicht. Sollte sich dieser Prozess als entscheidender Treiber für den Eisverlust auf dem gesamten antarktischen Eisschild erweisen, könnte dies bedeuten, dass aktuelle Prognosen das Tempo des globalen Meeresspiegelanstiegs in den kommenden Jahrzehnten unterschätzen.

Die Studie konzentrierte sich auf zwei Gletscher in der Ostantarktis, Denman und Scott, die zusammen genug Eis haben, um einen Anstieg des Meeresspiegels um fast 1.5 Meter (5 Fuß) zu verursachen. Durch die Einbeziehung des Einflusses der subglazialen Entladung in ihr Modell stellten die Forscher fest, dass diese Gletscher im Vergleich zu früheren Prognosen bis zum Jahr 15.7 um 2300 % mehr zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen könnten.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Studie ist, dass sich ihr Beitrag zum Anstieg des Meeresspiegels voraussichtlich dramatisch beschleunigen wird, sobald der Rückzug dieser Gletscher einen steilen Hang in einem Kontinentalgraben erreicht. Bei der Betrachtung des Einflusses des subglazialen Abflusses zeigte das Modell, dass sich die Gletscher etwa 25 Jahre früher über diese Schwelle zurückzogen, als dies ohne ihn der Fall gewesen wäre.

Die Bedeutung dieser Forschung liegt nicht nur darin, die Rolle der subglazialen Entladung bei der Beschleunigung des Meeresspiegelanstiegs zu verstehen, sondern auch darin, die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen zur Eindämmung der Treibhausgasemissionen hervorzuheben. Der Co-Autor der Studie, Jamin Greenbaum, betont, dass die wahre „Weltuntergangsgeschichte“ immer noch die durch menschliche Aktivitäten verursachten Emissionen seien.

Subglaziale Entladung entsteht, wenn es dort zum Schmelzen kommt, wo die Eisdecke auf das kontinentale Grundgestein trifft. Sie wird durch eine Kombination von Faktoren wie Reibung und Erdwärme aus dem Erdinneren verursacht. Wenn dieser Abfluss ins Meer fließt, kann er das Abschmelzen des Schelfeises des Gletschers beschleunigen und dazu führen, dass der vorgelagerte Gletscher beschleunigt wird, was zu einem Anstieg des Meeresspiegels führt.

Während die wissenschaftliche Gemeinschaft weithin davon ausgeht, dass subglaziale Entladungen zu einem weiteren Abschmelzen des Schelfeises beitragen, wurden ihre Auswirkungen auf den Anstieg des Meeresspiegels in den Prognosen aufgrund von Unsicherheiten hinsichtlich ihrer lokalen Auswirkungen nicht vollständig berücksichtigt. Diese neue Studie unterstreicht jedoch die Bedeutung der Einbeziehung subglazialer Abflüsse in zukünftige Modelle zum Anstieg des Meeresspiegels.

Die Ergebnisse unterstreichen die Dringlichkeit, Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Abmilderung der Auswirkungen des Klimawandels zu ergreifen. Genaue Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels sind für Küstengemeinden weltweit von entscheidender Bedeutung, um sich auf die Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels vorzubereiten und sich an diese anzupassen.

FAQ

F: Was ist subglaziale Entladung?

A: Als subglazialen Abfluss bezeichnet man das Schmelzwasser, das unterhalb von Gletschern ins Meer fließt und zu verstärktem Schmelzen und Eisverlust beiträgt.

F: Warum ist der subglaziale Abfluss wichtig?

A: Subglaziale Abflüsse spielen eine wichtige Rolle bei der Beschleunigung des Abschmelzens der Gletscherschelfs und des Gletscherrückgangs und tragen letztendlich zum Anstieg des Meeresspiegels bei.

F: Wie wirkt sich die subglaziale Entladung auf den Anstieg des Meeresspiegels aus?

A: Subglaziale Entladungen beschleunigen das Abschmelzen der Eisschelfs und führen zu einer Beschleunigung der vorgelagerten Gletscher, was zu einem stärkeren Anstieg des Meeresspiegels führt.

F: Sind die aktuellen Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels korrekt?

A: Die Studie legt nahe, dass aktuelle Prognosen das Tempo des globalen Meeresspiegelanstiegs möglicherweise unterschätzen, da die Auswirkungen der subglazialen Entladung nicht berücksichtigt werden.