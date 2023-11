Der schmelzende antarktische Eisschild: Die Rolle der subglazialen Entladung verstehen

Inmitten der riesigen gefrorenen Landschaft der Antarktis liegt der antarktische Eisschild, ein entscheidender Bestandteil des Klimasystems unseres Planeten. Diese gigantische Eisschicht reflektiert nicht nur das Sonnenlicht und trägt so dazu bei, die Erde kühl zu halten, sondern speichert auch unglaubliche 70 Prozent des Süßwassers der Welt. Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Scripps Institution of Oceanography an der University of California, San Diego (UCSD) hat jedoch Licht auf ein besorgniserregendes Phänomen geworfen, das erhebliche Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel haben könnte.

Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichte Studie zeigt, dass das Eis schneller schmilzt, wenn das Wasser unter den Gletschern schmilzt und ins Meer fließt. Wissenschaftler bezeichnen diesen Vorgang als subglaziale Entladung. Bisher berücksichtigten große Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels, wie etwa die des Weltklimarats, den zusätzlichen Eisverlust durch subglazialen Abfluss nicht.

Laut Tyler Pelle, Hauptautor der Studie, sind genaue Prognosen des globalen Meeresspiegelanstiegs für das Wohlergehen der Küstengemeinden von entscheidender Bedeutung. Aktuelle Schätzungen unterschätzen möglicherweise die Geschwindigkeit des weltweiten Anstiegs des Meeresspiegels, was schwerwiegende Folgen für Millionen von Menschen haben könnte, die in tief gelegenen Küstengebieten leben. Pelle betonte die Notwendigkeit, subglaziale Abflüsse in die Modellierungsbemühungen einzubeziehen, um genauere Vorhersagen zu ermöglichen.

Die Studie konzentrierte sich auf zwei ostantarktische Gletscher: Denman und Scott. Diese Gletscher, die nebeneinander auf einem kontinentalen Graben mit einer Tiefe von über zwei Meilen liegen, haben das Potenzial, den Meeresspiegel um fast fünf Fuß anzuheben. Anhand verschiedener Emissionsszenarien führten die Forscher Simulationen des Gletscherrückgangs im Jahr 2300 durch. Unter Berücksichtigung der subglazialen Entladung sagte das Modell voraus, dass die beiden Gletscher 25 Jahre früher als bisher angenommen den Hang des Grabens erreichen würden.

Jamin Greenbaum, Mitautor der Studie, stellte fest, dass die Forschung als Weckruf für die Modellierungsgemeinschaft dient. Wenn der subglaziale Abfluss nicht berücksichtigt wird, wird die Genauigkeit der Vorhersagen beeinträchtigt. Darüber hinaus unterstreicht die Studie die entscheidende Rolle des Menschen bei der Eindämmung des Anstiegs des Meeresspiegels durch die Eindämmung der Treibhausgasemissionen. Obwohl die subglaziale Entladung erheblich ist, sind es letztendlich die Handlungen der Menschheit, die den Schlüssel zur Vermeidung eines Weltuntergangsszenarios darstellen.

Die Auswirkungen reichen über die Denman- und Scott-Gletscher hinaus. Unter verschiedenen antarktischen Gletschern wie Thwaites, Pine Island und Totten wurde subglaziales Schmelzwasser beobachtet. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um das Ausmaß der Auswirkungen der subglazialen Entladung auf diese Gletscher und den daraus resultierenden Anstieg des Meeresspiegels zu verstehen.

Indem diese Studie die Rolle der subglazialen Entladung bei der Eisschmelze in der Antarktis beleuchtet, erinnert sie eindringlich an die dringende Notwendigkeit, den Klimawandel anzugehen. Zukunftsprognosen und die Vorbereitung der Küstengemeinden hängen von einem genauen Verständnis des Meeresspiegelanstiegs ab. Nur wenn wir alle Faktoren berücksichtigen, einschließlich der Auswirkungen des subglazialen Abflusses, können wir den Weg in eine nachhaltige Zukunft besser beschreiten.

FAQ

Was ist subglaziale Entladung?

Als subglaziale Entladung bezeichnet man den Prozess, bei dem Wasser unter einem Gletscher schmilzt und ins Meer fließt. Es ist ein wesentlicher Faktor, der das Abschmelzen der Gletscher beschleunigt und zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt.

Warum ist eine genaue Prognose des Meeresspiegelanstiegs wichtig?

Genaue Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels sind für das Wohlergehen der Küstengemeinden von entscheidender Bedeutung. Millionen von Menschen leben in tief gelegenen Küstengebieten, und genaue Vorhersagen helfen dabei, diese Gemeinden auf die möglichen Auswirkungen des steigenden Meeresspiegels vorzubereiten.

Welche Auswirkungen hat der subglaziale Abfluss auf den Meeresspiegelanstieg?

Die Studie legt nahe, dass aktuelle Prognosen zum Anstieg des Meeresspiegels die Geschwindigkeit aufgrund des zusätzlichen Eisverlusts durch subglaziale Abflüsse möglicherweise unterschätzen. Die Einbeziehung dieses Prozesses in Modelle trägt dazu bei, genauere Vorhersagen zu liefern und das Ausmaß der Auswirkungen auf Gletscher weltweit zu verstehen.

Welche Rolle spielen Treibhausgasemissionen beim Anstieg des Meeresspiegels?

Die Studie betont, dass menschliches Handeln, insbesondere die Reduzierung der Treibhausgasemissionen, eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung des Meeresspiegelanstiegs spielt. Obwohl der subglaziale Abfluss erheblich ist, ist die Eindämmung der Emissionen von entscheidender Bedeutung, um ein Weltuntergangsszenario zu verhindern.

Quellen:

– Originalartikel: EcoWatch – Studie zum antarktischen Eisschild: Scripps Institution of Oceanography an der University of California, San Diego (UCSD) (https://www.ecowatch.com/antarctic-ice-sheet-study-subglacial-discharge-2656326507 .html)

– Studie: Wissenschaftliche Fortschritte – „Subglaziale Entladung beschleunigt den zukünftigen Rückzug der Denman- und Scott-Gletscher in der Ostantarktis“ (https://advances.sciencemag.org/content/7/43/eabd6867)