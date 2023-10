Erhöhte Bleimengen in vergletscherten Umgebungen gefunden

Forscher des Journal of Geophysical Research: Biogeosciences haben Experimente durchgeführt, um den hohen Bleigehalt (Pb) in Gletschern und Gletscherschmelzwasser zu erklären. Blei, ein gefährliches Schwermetall, das früher in Benzinzusätzen verwendet wurde, wurde in der Atmosphäre transportiert und in abgelegenen Gebieten abgelagert. Trotz des Ausstiegs aus bleihaltigem Benzin können die aktuellen Pb-Werte in vergletscherten Umgebungen nicht allein durch atmosphärische Deposition erklärt werden.

Die Studie von Krause et al. Der Schwerpunkt lag auf der Inkubation von Sedimenten aus Gletschern, Eisbergen und Bächen in der Antarktis und Grönland. Die Autoren variierten die Versuchsbedingungen wie Zeitskalen, Sedimentmengen und Inkubationstemperatur, um die Freisetzung von Blei ins Meerwasser zu messen.

Die Ergebnisse zeigten, dass wärmere Temperaturen zu einer deutlich höheren Freisetzung von Blei führten. Darüber hinaus ergab die Studie, dass das freigesetzte Blei schließlich von den Sedimenten wieder adsorbiert wird, was die erhöhten Pb-Werte in polaren Umgebungen erklären könnte. Diese Forschung ist besonders bedeutsam angesichts der beschleunigten Geschwindigkeit, mit der die Gletscher weltweit zurückgehen.

Das Verständnis des Verhaltens, des Transports und des Verbleibs von Blei in vergletscherten Küstengebieten ist von entscheidender Bedeutung für die Bewertung der Umweltauswirkungen und potenziellen Risiken, die mit erhöhten Bleiwerten verbunden sind. Die Ergebnisse liefern wertvolle neue Informationen für dieses Forschungsgebiet.

Zitat:

Krause, J., Zhu, X., Höfer, J., Achterberg, EP, Engel, A., Meire, L., et al. (2023). Von Gletschern stammende Partikel als regionale Kontrolle der gelösten Pb-Konzentrationen im Meer. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, 128, e2023JG007514. doi.org/10.1029/2023JG007514

Quellen:

Zeitschrift für geophysikalische Forschung: Biogeowissenschaften

Blei (Pb) – ein gefährliches Schwermetall

Gletscher – eine große Eismasse, die sich über viele Jahre hinweg bildet

Atmosphärische Deposition – der Prozess, durch den Luftschadstoffe auf der Erdoberfläche abgelagert werden

Meerwasser – Wasser aus dem Meer oder Ozean

Sedimente – Partikel, die sich am Boden einer Flüssigkeit absetzen

Antarktis und Grönland – Polarregionen mit ausgedehnter Gletscherbedeckung.