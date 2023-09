Laut einer neuen Studie dauern Saturns Megastürme Jahrhunderte

Saturn, der oft als relativ unscheinbarer Planet angesehen wird, ist tatsächlich die Heimat anhaltender Megastürme, die Jahrhunderte andauern können, viel länger als die hundertjährigen Stürme, die auf der Erde beobachtet werden. Die National Science Foundation hat kürzlich einen Bericht veröffentlicht, der diese massiven Stürme auf dem Saturn detailliert beschreibt und Aufschluss über ihre langanhaltende Natur und ihre Auswirkungen auf die Atmosphäre des Planeten gibt.

Die von Astronomen der UC Berkeley und der University of Michigan durchgeführte Studie konzentrierte sich auf Radioemissionen des Saturn und untersuchte insbesondere Störungen in der Verteilung von Ammoniakgas. Diese Megastürme auf dem Saturn ereignen sich etwa alle zwei bis drei Jahrzehnte und weisen Ähnlichkeiten mit den Hurrikanen auf der Erde auf, allerdings in viel größerem Ausmaß.

Während die genaue treibende Kraft hinter Saturns Megastürmen ein Rätsel bleibt, wissen Wissenschaftler, dass die Atmosphäre des Planeten hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium sowie kleineren Mengen Methan, Wasser und Ammoniak besteht. Imke de Pater von der UC Berkeley, die sich seit über vier Jahrzehnten mit der Erforschung von Gasriesen beschäftigt, nutzte das Karl G. Jansky Very Large Array, um Radioemissionen tief im Inneren des Saturn zu untersuchen und so dabei zu helfen, die einzigartige Zusammensetzung und Eigenschaften dieser Planeten zu entschlüsseln.

Die neuesten Erkenntnisse vom Saturn bieten einen tiefgreifenden Einblick in die größten Stürme im Sonnensystem, stellen den aktuellen Wissensstand in Frage und verschieben die Grenzen der terrestrischen Meteorologie. Die Forscher entdeckten Anomalien in der Ammoniakgaskonzentration in der Saturnatmosphäre und brachten diese Anomalien mit früheren Megastürmen auf der Nordhalbkugel des Planeten in Verbindung. Es wird angenommen, dass diese Verschiebungen in der Ammoniakverteilung das Ergebnis von Niederschlags- und Verdunstungsvorgängen sind, die über Jahrhunderte andauern können.

Während über Saturn noch vieles unbekannt ist, gibt es noch andere faszinierende Geheimnisse, die darauf warten, erforscht zu werden. Der Nordpol des Planeten beherbergt einen sechseckigen Sturm, seine genaue Rotationsperiode ist aufgrund seiner einzigartigen Zusammensetzung noch ungewiss und der Ursprung und das Alter der Saturnringe sind unter Wissenschaftlern Gegenstand anhaltender Debatten. Darüber hinaus sind das Magnetfeld des Saturn und die komplexen Wechselwirkungen zwischen seinen Monden, Ringen und Planeten Bereiche, die weiterhin untersucht werden.

Die Entdeckung und Untersuchung der Saturn-Megastürme erweitern unser Verständnis und unsere Wertschätzung der riesigen und vielfältigen Phänomene in unserem Sonnensystem. Diese Erkenntnisse haben Auswirkungen auf unser Wissen über die Wettersysteme der Erde und verschieben die Grenzen unseres Verständnisses des Universums.

Quellen: National Science Foundation, NASA