Erschreckendes Megamonodontium mccluskyi, eine prähistorische Falltürspinne, in der Region Australien entdeckt

Wissenschaftler haben in der Region Australien eine bedeutende Entdeckung gemacht und das Fossil einer furchteinflößenden Falltürspinne namens Megamonodontium mccluskyi ausgegraben. Mit einer Länge von über 20 mm ist diese Spinne die zweitgrößte jemals entdeckte Spinne und mehr als fünfmal so groß wie ihre heutigen Verwandten.

Das Fossil wurde an einer renommierten Fossilienfundstelle in den Central Tablelands von New South Wales gefunden, was eine wichtige Entdeckung für Forscher darstellt. In Australien wurden nur vier Spinnenfossilien gefunden, was es schwierig macht, ihre Geschichte zu verstehen. Dieser Fund wirft ein neues Licht auf das Aussterben der Spinnen und füllt eine Lücke in unserem Verständnis ihrer Entwicklung.

Laut dem UNSW-Paläontologen Matthew McCurry lebt der nächste lebende Verwandte dieser Spinne derzeit in feuchten Wäldern von Singapur bis Papua-Neuguinea. Dies deutet darauf hin, dass Megamonodontium mccluskyi einst ähnliche Lebensräume auf dem australischen Festland bewohnte, aber ausstarb, als Australien immer trockener wurde.

Das Fossil, benannt nach dem Mann, der es ausgegraben hat, Dr. Simon McClusky, wird auf ein Alter von 11 bis 16 Millionen Jahren geschätzt. Es befindet sich jetzt in der paläontologischen Sammlung des Australian Museum und steht Forschern online zum Studium zur Verfügung.

Der Arachnologe des Queensland Museum, Robert Raven, der betreuende Autor, erklärte, dass es sich bei diesem Fossil um das größte jemals in Australien gefundene Fossil und das erste weltweit gefundene Fossil der Familie Barychelidae handele. Die Seltenheit von Spinnenfossilien wird auf ihr Grabverhalten zurückgeführt, das möglicherweise nicht die richtigen Bedingungen für die Fossilisierung bietet.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die alten Spinnenarten, die einst Australien durchstreiften, und trägt zu unserem Verständnis der Naturgeschichte des Landes bei.

Quellen:

– Nathan Schmidt, NCA NewsWire

– Australisches Museum