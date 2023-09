By

Bruder Robert Macke, ein renommierter jesuitischer Astronom am Vatikanischen Observatorium, spielte eine entscheidende Rolle bei der OSIRIS-REx-Mission der NASA, indem er ein speziell angefertigtes Gerät konstruierte, um einige der ältesten Asteroidenmaterialien im Sonnensystem zu untersuchen. Dr. Andy Ryan, einer der Missionsleiter, suchte die Expertise von Bruder Macke aufgrund seiner umfangreichen Kenntnisse in der Erforschung von Meteoriten auf.

Die NASA-Mission erforderte ein spezielles „Pyknometer“, das die Dichte und Porosität von Asteroidenmaterial aus dem Weltraum genau messen konnte. Bestehende handelsübliche Pyknometer entsprachen nicht den spezifischen Anforderungen der NASA, sodass Bruder Macke der einzige Mensch war, der in der Lage war, genau das Gerät zu bauen, das für die OSIRIS-REx-Mission benötigt wurde.

Das speziell angefertigte Pyknometer von Bruder Macke wird nun zur genauen Analyse des Asteroidenmaterials eingesetzt, um Antworten auf einige wichtige Fragen der NASA über die Ursprünge des Sonnensystems zu liefern. Die Präzision und Fähigkeiten des Geräts machen es zu einem unschätzbar wertvollen Werkzeug bei der Entschlüsselung der Geheimnisse dieser alten Materialien.

Die OSIRIS-REx-Mission, die für „Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer“ steht, markiert einen bedeutsamen Meilenstein für die Vereinigten Staaten, da sie die erste Mission war, die Asteroidenproben erfolgreich zur Erde zurückbrachte. Nach sieben Jahren im Weltraum und dem Sammeln von 8.8 Unzen Oberflächenmaterial vom 200 Millionen Meilen entfernten Asteroiden Bennu landete die Raumsonde OSIRIS-REx am 24. September sicher wieder auf der Erde.

Die gesammelten Proben, von denen angenommen wird, dass sie aus den frühesten Tagen des Sonnensystems stammen, wurden zur dauerhaften Unterbringung und weiteren Untersuchung in das Johnson Space Center der NASA in Houston gebracht. Dies bietet Wissenschaftlern eine unglaubliche Gelegenheit, in die Geheimnisse des Universums einzutauchen und ein tieferes Verständnis unserer kosmischen Ursprünge zu erlangen.

Insgesamt unterstreicht der Beitrag von Bruder Robert Macke zur OSIRIS-REx-Mission die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Experten in verschiedenen Bereichen. Sein speziell angefertigtes Gerät stellt sicher, dass die NASA das uralte Asteroidenmaterial genau analysieren kann und uns so der Entschlüsselung der Geheimnisse um die Entstehung unseres Sonnensystems näher bringt.

