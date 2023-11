Flug auf dem Mars erreichen: Der geniale Ingenuity-Hubschrauber

By

Der indische Maschinenbauingenieur Dr. J Bob Balaram, Absolvent des Indian Institute of Technology (IIT) Madras, hat eine Schlüsselrolle im Mars-Missionsteam der NASA am Jet Propulsion Laboratory (JPL) gespielt. Seine innovativen Design- und Ingenieurkenntnisse ebneten den Weg für die Entwicklung des Ingenuity-Hubschraubers, der derzeit über die Marsoberfläche fliegt.

Ingenuity, liebevoll „Ginny“ genannt, ist eine bahnbrechende Leistung für die US-Raumfahrtbehörde. Mit einem Gewicht von nur 1.8 kg ist dieses außergewöhnliche Flugzeug Teil des NASA-Rover Perseverance, der 2020 gestartet wurde und weiterhin auf dem Mars operiert. Der erfolgreiche Flug des Hubschraubers ist ein Beweis für Dr. Balarams Leidenschaft und Hingabe.

Der Einfallsreichtum von Ingenuity liegt nicht nur in seiner Konstruktion, sondern auch in seiner Fähigkeit, durch die Marsatmosphäre zu navigieren. Ähnlich wie beim Fliegen eines Flugzeugs auf der Erde ist das Verständnis der Wetterbedingungen für einen sicheren Flugbetrieb von entscheidender Bedeutung. Dr. Balaram hebt in einem Artikel auf der Mars Helicopter-Website der NASA die Bedeutung sowohl des atmosphärischen Wetters als auch des Weltraumwetters für die Flugfähigkeiten von Ingenuity hervor.

Unter atmosphärischem Wetter versteht man Faktoren wie Luftdichte, Temperatur und Windprofile, die sich direkt auf die Leistung des Hubschraubers auswirken. Anhand dieser Bedingungen müssen die Flugparameter entsprechend angepasst werden. Darüber hinaus müssen auch die mit Start, Landung und starkem Wind verbundenen Flugrisiken sorgfältig berücksichtigt werden, ähnlich wie die Sorgen eines Piloten auf der Erde.

Um sichere Flüge zu gewährleisten, konsultieren die Ingenuity-Betreiber Wetterexperten, die verschiedene auf dem Rover verfügbare Modelle und Instrumente nutzen. Diese Modelle reichen von globalen Zirkulationsmodellen bis hin zu feinskaligen geografischen Modellen, die lokale Effekte im Jezero-Krater erfassen. Daten des Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) auf Perseverance, der mit Atmosphärensensoren ausgestattet ist, liefern weitere Informationen für den Entscheidungsprozess.

Glücklicherweise ist die Wettervorhersage auf dem Mars im Vergleich zur Erde aufgrund der Abwesenheit von Ozeanen relativ einfacher. Die Muster auf dem Mars sind vorhersehbarer, sodass das Team historische Wetterdaten im Vorfeld des Fluges analysieren und fundierte Entscheidungen treffen kann.

Einfallsreichtum selbst ist eine bemerkenswerte technologische Leistung. Aus ultraleichter Kohlefaser gefertigt und nur einen halben Meter hoch, demonstriert es den Einfallsreichtum moderner Ingenieurskunst. Die dünne Marsatmosphäre, die etwa ein Hundertstel der Dichte der Erde ausmacht, erfordert, dass sich die Rotorblätter des Hubschraubers mit Geschwindigkeiten von 2400 bis 2900 U/min drehen, zehnmal schneller als Hubschrauber auf der Erde.

Dieses bahnbrechende Experiment markiert den ersten angetriebenen und kontrollierten Flug auf einem anderen Planeten. Nach der Reise zum Mars im Perseverance-Rover wurde Ingenuity am 3. April 2021 auf der Marsoberfläche stationiert. In einem 30-tägigen Experimentierfenster wird es eine Reihe von Testflügen durchführen und so unser Verständnis der außerirdischen Luftfahrt weiter erweitern.

Dr. Balaram, ein bescheidener und versierter Ingenieur, plant, sich bald von der NASA zurückzuziehen, mit der Vision, indische Studenten bei ihrem Streben nach Weltraumforschung zu inspirieren und zu unterstützen. Er verdankt seinen Erfolg seiner Ausbildung am IIT Madras und glaubt, dass es in Indien unzählige talentierte Studenten gibt, die darauf warten, die Nation stolz zu machen.

