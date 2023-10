Neu entdecktes Miniorgan in Säugetierzellen könnte ein Abwehrsystem für DNA sein

Wissenschaftler haben in Säugetierzellen ein neu entdecktes Miniorgan identifiziert, das als eingebautes Abwehrsystem für das Genom dienen könnte. Diese als „Exklusiv“ bezeichnete Struktur umschließt frei schwebendes genetisches Material im Zytoplasma der Zellen und hält es vom Zellkern fern.

Alle Tiere, Pflanzen und Pilze haben eukaryotische Zellen, deren Zellkern DNA enthält. Allerdings existiert ein Teil der DNA außerhalb des Zellkerns im Zytoplasma. Darüber hinaus kann fremdes Erbgut von Viren und Bakterien in das Zytoplasma gelangen. Wie dieses genetische Material vom Zellkern ferngehalten wird und warum es abgebaut wird, wenn es nicht zur Herstellung von Proteinen verwendet wird, ist bislang ein Rätsel.

Forscher glauben, dass das Exclusom erklären könnte, wie Zellen genetisches Material im Zytoplasma schützen. Es wird vermutet, dass diese nie zuvor gesehene Struktur ein Relikt früher eukaryontischer Zellen ist und möglicherweise mit der Entwicklung des Zellkerns zusammenhängt.

Das Exclusom besteht aus einer Doppelmembran und enthält genetisches Material, das für Telomere kodiert, das sind Schutzstrukturen an den Enden der Chromosomen. Diese Telomer-DNA bildet Ringe, die um die Zelle herum schweben und vom Exclusom umschlossen werden.

Obwohl es dem Kern ähnelt, fehlen dem Exclusom bestimmte Elemente, wie z. B. Kernporenkomplexe, die Molekülen selektiv den Eintritt in den Kern ermöglichen. Die Exclusomen blieben während der Zellteilung in der Zelle, gingen aber nicht auf die neu gebildeten Zellen über.

Die Entdeckung des Exclusoms hat Auswirkungen auf das Verständnis, wie Zellen auf Eindringlinge reagieren, und auf die Untersuchung der Entstehung von Krebs und Autoimmunerkrankungen. Durch die Erfassung potenziell gefährlichen oder unnötigen genetischen Materials kann das Exclusom Zellen dabei helfen, Infektionen zu erkennen und zu bekämpfen.

Weitere Untersuchungen darüber, wie Zellen auf DNA außerhalb der Chromosomen reagieren, könnten Aufschluss über den Zusammenhang zwischen Plasmiden und Krebs geben. Telomer-DNA, die sich im Exclusom befindet, wird mit Krebs in Verbindung gebracht und spielt eine Rolle bei der für die Krankheit charakteristischen unbegrenzten Zellteilung.

Die Studie liefert wertvolle Einblicke in die Abwehrmechanismen von Zellen und die komplexen Systeme, die das genetische Material schützen. Das Verständnis dieser Prozesse könnte zu Fortschritten in der Krebsforschung und -therapie führen.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Molecular Biology of the Cell

– Leitende Studienautorin Ruth Kroschewski, Institut für Biochemie der ETH Zürich

– Birgitte Regenberg, Professorin für Biologie an der Universität Kopenhagen