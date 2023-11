Sierra Space feiert Fertigstellung des ersten Dream Chaser-Raumflugzeugs

Sierra Space, ein in Colorado ansässiges Unternehmen, hat mit dem Bau seines ersten Dream Chaser-Raumflugzeugs mit dem Namen „Tenacity“ einen bedeutenden Meilenstein erreicht. Das Unternehmen gab bekannt, dass das Raumflugzeug nun fertig ist und in den kommenden Wochen zur Umweltprüfung an die Neil A. Armstrong Test Facility der NASA in Ohio geschickt wird. Dieser Erfolg stellt einen bedeutsamen Anlass sowohl für Sierra Space als auch für die Zukunft der Luft- und Raumfahrtindustrie dar.

Tom Vice, CEO von Sierra Space, äußerte sich begeistert über den Meilenstein und erklärte: „Der Dream Chaser ist nicht nur ein Produkt; Es ist ein Beweis für den menschlichen Geist, die Entschlossenheit und das unermüdliche Streben nach dem, was dahinter liegt.“ Dieses Gefühl verkörpert den Ehrgeiz und den revolutionären Charakter des Dream Chaser-Projekts.

Das Raumflugzeug Dream Chaser soll den NASA-Vertrag von Sierra Space über den Start von Roboter-Nachschubmissionen zur Internationalen Raumstation (ISS) erfüllen. Tenacity wird das erste Raumflugzeug von Sierra Space sein, das das umlaufende Labor besucht, und ein Testflug zur ISS ist bereits für April 2024 geplant. Der Start erfolgt vom Kennedy Space Center der NASA in Florida an Bord des neuen Vulcan der United Launch Alliance Centaur-Rakete, deren Landung auf der historischen Shuttle Landing Facility der NASA geplant ist.

Das Design des Raumflugzeugs Dream Chaser vereint Ästhetik, Funktionalität und Ausdauer. Es muss Wiedereintrittstemperaturen von über 3,000 Grad Fahrenheit aushalten und sich kurz nach der Landung kühl anfühlen. Das autonome Flugsystem ist für die Unterstützung von mindestens 15 Weltraummissionen ausgelegt und somit ein hocheffizientes und wiederverwendbares Fahrzeug.

Die Fähigkeiten der Dream Chaser übertreffen die anderer derzeit im Einsatz befindlicher Frachtfrachter. Wie die Dragon-Kapsel von SpaceX kann das Raumflugzeug Experimente und Hardware von der ISS zurückbringen. Darüber hinaus stellt sich Sierra Space eine Zukunft vor, in der der Dream Chaser Besatzungsmitglieder in den Weltraum transportieren wird.

Die Fertigstellung des ersten Dream Chaser-Raumflugzeugs durch Sierra Space ist eine bemerkenswerte Leistung, die den Weg für wissenschaftliche Fortschritte, Nachschubmissionen und eine mögliche bemannte Weltraumforschung ebnet. Die Zukunft der Raumfahrt sieht vielversprechend aus, mit Sierra Space als Vorreiter.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist der Zweck des Raumflugzeugs Dream Chaser von Sierra Space?

Das Raumflugzeug Dream Chaser von Sierra Space soll den Auftrag der NASA für den Start von Roboter-Nachschubmissionen zur Internationalen Raumstation (ISS) erfüllen. Ziel ist es, ein zuverlässiges und effizientes Mittel zum Transport von Fracht und möglicherweise Besatzungsmitgliedern zum und vom umlaufenden Labor bereitzustellen.

2. Wird das Raumflugzeug Dream Chaser Experimente von der ISS zurückbringen können?

Ja, ähnlich wie die Dragon-Kapsel von SpaceX wird das Raumflugzeug Dream Chaser in der Lage sein, Experimente und andere Hardware von der ISS zurück zur Erde zu bringen. Dieses Merkmal unterscheidet es von anderen derzeit im Einsatz befindlichen Frachtfrachtern.

3. Was sind die Zukunftspläne von Sierra Space für das Raumflugzeug Dream Chaser?

Sierra Space beabsichtigt, den Einsatz des Raumflugzeugs Dream Chaser über robotische Nachschubmissionen hinaus auszuweiten. Das Unternehmen plant, in Zukunft bemannte Missionen zu starten und so seine Fähigkeiten und potenziellen Beiträge zur Weltraumforschung weiter auszubauen.