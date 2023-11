Der Dream Chaser von Sierra Space: Eine neue Ära in der Erforschung von Raumfahrzeugen

By

Sierra Space hat kürzlich seine bahnbrechende Errungenschaft vorgestellt: Dream Chaser, nun offiziell als voll funktionsfähiges Raumschiff anerkannt. Im Gegensatz zu seinem Erscheinungsbild als Miniatur-Space Shuttle ähnelt Dream Chaser nicht nur den Flugfähigkeiten des legendären Shuttles, sondern ahmt diese auch nach, was es zu einer bemerkenswerten technischen Leistung macht. Mit einer Länge von 15 Fuß und einer Kapazität für sieben Astronauten hat Dream Chaser einen Vertrag mit der NASA über sieben Frachtlieferungsmissionen zur Internationalen Raumstation im Rahmen des Commercial Resupply Service 2 (CRS2)-Abkommens abgeschlossen.

Das Raumschiff soll auf einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance starten und nach Abschluss seiner Mission mit einer sanften Landebahn auf der Landebahn zur Erde zurückkehren, was dem Landestil des Space Shuttles ähnelt. Dream Chaser transportiert wichtige Vorräte zur ISS und wird für seine NASA-Missionen in der Shuttle Landing Facility im Kennedy Space Center in Florida landen.

Das erste Fahrzeug mit dem Namen Tenacity ist fertiggestellt und wird bald zur Neil A. Armstrong Test Facility der NASA in Ohio transportiert, wo es bis Ende 2023 umfassenden Vorfluguntersuchungen unterzogen wird. Nach den Tests wird Tenacity zu seinem Jungfernflug starten Mission zur ISS, voraussichtlich Anfang 2024. Bemerkenswert ist, dass Dream Chaser für bis zu 15 Missionen wiederverwendbar ist und ein zweites Raumschiff, DC-100, bereits in der Produktionsstätte des Unternehmens in Colorado produziert wird.

Darüber hinaus hat Sierra Space Pläne für eine bemannte Version des Dream Chaser mit der Bezeichnung DC-200 angekündigt. Diese Variante verfügt über eine flexible Architektur, die sowohl Astronauten als auch Fracht transportieren kann. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger kann das bemannte Raumflugzeug auf jeder kompatiblen kommerziellen Landebahn weltweit landen, was dem Betrieb eines Schmalrumpf-Verkehrsflugzeugs ähnelt. Obwohl die NASA derzeit über die SpaceX-Dragon-Kapsel und Boeings erwarteten Starliner für bemannte Missionen verfügt, beabsichtigt Sierra Space, Transportdienste auch für Privatpersonen anzubieten.

Dieser Erfolg wurde von Tom Vice, CEO von Sierra Space, als bedeutender Meilenstein gefeiert, der die Jahre des kühnen Träumens und der engagierten Bemühungen hervorhob, die in der Verwirklichung von Dream Chaser gipfelten. Dieses bahnbrechende Raumschiff verspricht, die Raumfahrt neu zu definieren und bei Weltraumbegeisterten und der breiten Öffentlichkeit Ehrfurcht und Neugier zu wecken. Während wir gespannt auf die Zukunft blicken, verschiebt Sierra Space weiterhin Grenzen und ebnet den Weg für eine neue Ära der Raumfahrtforschung.

Häufigste Fragen

1. Was ist Dream Chaser?

Dream Chaser ist ein von Sierra Space entwickeltes Raumschiff mit Flugfähigkeiten, die an das Space Shuttle erinnern. Es hat einen Vertrag mit der NASA über Frachtlieferungsmissionen zur Internationalen Raumstation abgeschlossen.

2. Wann findet die erste Mission zur ISS statt?

Die erste Mission zur ISS wird voraussichtlich Anfang 2024 stattfinden, nachdem die Tests vor dem Flug abgeschlossen sind.

3. Kann Dream Chaser Astronauten befördern?

Während die NASA bereits bemannte Raumfahrzeuge im Einsatz hat, plant Sierra Space die Einführung einer bemannten Variante namens DC-200, die sowohl Astronauten als auch Fracht transportieren kann.

4. Ist Dream Chaser wiederverwendbar?

Ja, Dream Chaser ist für bis zu 15 Missionen wiederverwendbar, was es zu einer kostengünstigen und nachhaltigen Lösung für Raumfahrzeuge macht.

5. Welche Auswirkungen wird Dream Chaser auf die Raumfahrt haben?

Dream Chaser ist ein bahnbrechendes Raumschiff, das die Raumfahrt neu definiert, indem es die Flugfähigkeiten des Space Shuttles mit moderner Technologie kombiniert. Seine Vielseitigkeit und Wiederverwendbarkeit eröffnen neue Möglichkeiten für Fracht- und Mannschaftstransportmissionen.