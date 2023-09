Seltenes und wertvolles Camptosaurus-Skelett wird in Paris versteigert

Barry der Camptosaurus ist ein außergewöhnlicher Fund in der Welt der Dinosaurierskelette. Mit einer 150 Millionen Jahre alten Geschichte besteht dieser versteinerte Pflanzenfresser zu mehr als 80 Prozent aus Originalknochen. Seine Seltenheit und Vollständigkeit machen es zu einem äußerst begehrten Exemplar, weshalb Experten seinen Auktionspreis auf 855,000 bis 1.28 Millionen US-Dollar schätzen. Die Auktion findet am 20. Oktober im Hotel Drouot in Paris statt.

Barry wurde ursprünglich in den 1990er Jahren in Wyoming entdeckt und später im Jahr 2000 vom Paläontologen Barry James restauriert. Das italienische Labor Zoic führte nach dem Erwerb im letzten Jahr zusätzliche Restaurierungsarbeiten am Skelett durch, um sicherzustellen, dass es den wissenschaftlichen Standards entspricht.

Bezeichnenderweise ist Barrys Schädel zu 90 Prozent und das restliche Dinosaurierskelett zu 80 Prozent fertig. Alexandre Giquello vom Hotel Drouot beschrieb es als „extrem gut erhaltenes Exemplar“ und betonte seine Seltenheit.

Barry gehört zur Familie der Iguanodontidae und ist eine der frühesten Dinosauriergruppen, die entdeckt wurden. Die Knochen wurden in der Morrison-Formation in Wyoming gefunden, die für ihre reichhaltigen Fossilienvorkommen bekannt ist. Interessanterweise machen Ornithopod-Dinosaurier wie Barry nur etwa 14 Prozent der in der Gegend gefundenen Exemplare aus, was diese Entdeckung noch außergewöhnlicher macht.

Obwohl der Verkauf von Dinosaurierknochen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft auf Kritik stößt, ist er zu einem immer gefragteren Markt geworden. Allein im vergangenen Jahr wurden sechs Dinosaurierskelette versteigert, die beeindruckende Summen einbrachten. Im Jahr 2020 wurde ein T-Rex-Skelett namens Stan für den Rekordpreis von 31.8 Millionen US-Dollar verkauft. Vor diesem Hintergrund scheint der geschätzte Preis von 1.3 Millionen US-Dollar für Barry ein Schnäppchen zu sein.

Wenn Sie sich für den Erwerb von Barry oder einem anderen Dinosaurierskelett interessieren, ist eine gründliche Recherche zu dessen Herkunft von entscheidender Bedeutung. Die Sicherstellung der Authentizität und Legalität des Exemplars ist von größter Bedeutung, um den Kauf eines gefälschten oder illegitimen Fossils zu vermeiden.

