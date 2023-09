Laut Herausgebern stehen medizinische Fachzeitschriften vor Herausforderungen für ihre Integrität

By

Ein Team von Top-Redakteuren hat die Herausforderungen hervorgehoben, vor denen medizinische Fachzeitschriften stehen, und neue Ansätze zur Wahrung ihrer Integrität gefordert. In einem in JAMA veröffentlichten Leitartikel diskutierten Hauptautor Dr. John Ioannidis von der Stanford University und Redakteure von JAMA, dem JAMA Network und dem BMJ die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf die Forschung. Sie untersuchten auch die potenziell disruptive Kraft von Fortschritten in der künstlichen Intelligenz (KI) und großen Sprachmodellen.

Die Redakteure machten auf aktuelle Themen aufmerksam, etwa auf den Druck, zu veröffentlichen oder unterzugehen, auf die Zunahme von Betrugsfällen und auf die Bedrohung durch Raub- und Piratenverlage, gefälschte Rezensenten und Papierfabriken. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, empfahlen die Autoren, Forschung in Bereichen wie Voreingenommenheit, redaktionelle Entscheidungsfindung, Forschungsethik und Verbesserung von Forschungsdesign, -durchführung und -berichterstattung durchzuführen.

Das Team fordert die Erforschung dieser Themen auf dem 10. Internationalen Kongress für Peer Review und wissenschaftliche Veröffentlichungen, der für September 2025 geplant ist. Sie glauben, dass dringende Forschung erforderlich ist, um wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Behauptungen durch gründliche Peer-Reviews zum Nutzen richtig zu bewerten und zu validieren der Menschheit.

Die Frist für die Einreichung von Abstracts für den Kongress endet am 31. Januar 2025. Kommende Ankündigungen zur Veranstaltung werden auf der Website des Kongresses veröffentlicht.

Quellen: Leitartikel veröffentlicht in JAMA, Stanford University