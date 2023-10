Neue Untersuchungen zur 29. kommerziellen Versorgungsmission von SpaceX zur Internationalen Raumstation

Das National Laboratory der Internationalen Raumstation (ISS) und die NASA freuen sich, ein bevorstehendes Webinar anzukündigen, das sich mit den faszinierenden Untersuchungen befassen wird, die im Rahmen der 29. Commercial Resupply Services (CRS)-Mission von SpaceX zur Raumstation stattfinden. Diese Mission verspricht bedeutende wissenschaftliche Fortschritte, die tiefgreifende Auswirkungen auf die Menschheit haben könnten.

An dem Webinar nehmen angesehene Diskussionsteilnehmer teil, die über die verschiedenen Nutzlasten diskutieren, die mit der Raumsonde SpaceX Dragon gestartet werden, und erörtern, wie die auf der ISS durchgeführte Forschung für uns alle von Nutzen sein könnte. Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Experten aus verschiedenen Bereichen, die jeweils ihre einzigartigen Perspektiven und Fachkenntnisse in die Diskussion einbringen.

Dr. Emilie Dressaire, Assistenzprofessorin an der University of California, Santa Barbara, wird Licht auf die von der NSF finanzierte Untersuchung „Wicking in Gel-Coated Tubes“ werfen. Diese Forschung zielt darauf ab, die Rolle des Schleims bei der Medikamentenabgabe in der Lunge zu verstehen und möglicherweise die Atemwegsbehandlungen zu revolutionieren.

Dr. Sonja Schrepfer, Professorin an der Abteilung für Chirurgie der University of California, San Francisco, wird Einblicke in die von der NSF finanzierte Untersuchung „Tissue Engineered Immune Chips in Microgravity“ geben. Durch die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der Alterung des Immunsystems und den Regenerationsfähigkeiten von Leberzellen könnte diese Forschung den Weg für innovative Ansätze zur Bekämpfung altersbedingter Krankheiten ebnen.

Dr. Ken Savin, Chefwissenschaftler von Redwire Space, wird über Fortschritte im Bioprinting sprechen, insbesondere über Redwires ehrgeizigen Plan, menschliche Herzzellen im Weltraum mithilfe ihrer bahnbrechenden BioFabrication Facility zu drucken. Diese bahnbrechende Forschung könnte neue Möglichkeiten in der regenerativen Medizin eröffnen und möglicherweise die Einschränkungen überwinden, mit denen die Erde konfrontiert ist.

David Corporal, ein Forschungsingenieur bei Boeing, wird sich mit der Untersuchung „Boeing Antimicrobial Coating“ befassen. Durch das Testen eines antimikrobiellen Materials an verschiedenen Orten in der Raumstation zielt diese Forschung darauf ab, die Sicherheit zukünftiger Weltraummissionen zu verbessern und zu gewährleisten, indem das Risiko einer mikrobiellen Kontamination verringert wird.

Dr. Kathryn Gardner-Vandy, Assistenzprofessorin für Luft- und Raumfahrt an der Oklahoma State University, wird Einzelheiten zum Bildungsprojekt „Choctaw Heirloom Seeds“ mitteilen. Diese Initiative zielt darauf ab, Schüler über die Bedeutung der Konservierung von Erbstücksamen und die potenzielle Rolle, die sie in der nachhaltigen Landwirtschaft spielen können, zu inspirieren und aufzuklären.

Das Webinar, das für Dienstag, 31. Oktober 2023, um 1:XNUMX Uhr EDT geplant ist, wird als Live-Streaming auf der Website des ISS National Lab für die Öffentlichkeit und auf Zoom für Medien verfügbar sein. Medienvertreter, die teilnehmen möchten, werden gebeten, sich mindestens eine Stunde vor der Veranstaltung für den Zoom-Zugang zu registrieren. Darüber hinaus kann sich die Öffentlichkeit engagieren, indem sie über den Hashtag #ISSNationalLab in den sozialen Medien Fragen an die Forscher stellt.

SpaceX CRS-29 wird voraussichtlich frühestens am Sonntag, 5. November 2023, um 10:01 Uhr EST vom Kennedy Space Center der NASA starten. Weitere Informationen über die vom ISS National Lab geförderten Projekte dieser Mission werden in den kommenden Tagen mit den Medien und der Öffentlichkeit geteilt.

FAQ:

F: Was ist der Zweck des kommenden Webinars?

A: Das Webinar soll Einblicke in die Untersuchungen geben, die im Rahmen der 29. Commercial Resupply Services-Mission von SpaceX zur Internationalen Raumstation stattfinden.

F: Wer sind die Diskussionsteilnehmer, die am Webinar teilnehmen?

A: Zu den Diskussionsteilnehmern gehören Experten wie Dr. Emilie Dressaire, Dr. Sonja Schrepfer, Dr. Ken Savin, David Corporal und Dr. Kathryn Gardner-Vandy.

F: Wie kann ich am Webinar teilnehmen?

A: Das Webinar wird für die Öffentlichkeit live auf der Website des ISS National Lab und für Medien auf Zoom übertragen. Medienvertreter können sich für den Zoom-Zugang registrieren und die Öffentlichkeit kann über den Hashtag #ISSNationalLab in den sozialen Medien Fragen stellen.

F: Wann findet der Start des SpaceX CRS-29 statt?

A: Der Start ist derzeit für Sonntag, den 5. November 2023, um 10:01 Uhr EST vom Kennedy Space Center der NASA geplant.