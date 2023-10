Neuseelands unterirdisches Wasserreservoir könnte dabei helfen, das Geheimnis langsamer Erdbeben zu lüften

Forscher haben vor der Küste Neuseelands eine bahnbrechende Entdeckung gemacht – ein riesiges Wasserreservoir, das tief im Sediment und Gestein eines alten Vulkanplateaus vergraben ist. Dieses zwei Meilen unter dem Meeresboden liegende Reservoir hat die Größe eines ganzen Meeres. Während die Existenz von Wasser in Verwerfungen im Zusammenhang mit langsamen Erdbeben, auch „stille Erdbeben“ genannt, bereits bekannt war, ist das Ausmaß dieses Wasserreservoirs beispiellos.

Langsame Gleitereignisse lösen tektonische Spannungen im Vergleich zu typischen Erdbeben über einen längeren Zeitraum allmählicher aus. Die Ursachen dieser Slow-Motion-Erdbeben, die häufig an bestimmten Verwerfungen auftreten, sind bislang unklar. Dieses neu entdeckte kolossale Wasserreservoir könnte Antworten auf dieses seit langem bestehende Rätsel liefern.

Die vom Team des University of Texas Institute for Geophysics (UTIG) geleitete Forschung nutzte seismische Bildgebung und geologische Bohrungen, um das Wasserreservoir zu identifizieren und zu untersuchen. Dr. Andrew Gase, der Hauptautor der Studie, fordert tiefere Bohrungen, um die Auswirkungen des Wassers auf die Verwerfung und den umgebenden Druck zu bestimmen. Dieses tiefere Verständnis könnte zu einem genaueren Verständnis großer Erdbeben führen.

Der Standort des Stausees ist ein Überbleibsel eines Vulkanausbruchs vor etwa 125 Millionen Jahren. Dr. Gase rekonstruierte mithilfe seismischer Scans ein 3D-Modell des alten Vulkangeländes und enthüllte dicke Sedimentschichten, die ruhende Vulkane umhüllen. Labortests an Vulkangesteinsproben bestätigten, dass fast 50 % des Gesteinsvolumens aus Wasser bestand.

Interessanterweise war der Wassergehalt in der Kruste deutlich höher als für ihr Alter erwartet. Die Forscher glauben, dass die ursprünglichen flachen Meere, in denen die Eruptionen stattfanden, die Vulkanformationen zu porösen Strukturen verwitterten, die Wasser zurückhalten konnten. Im Laufe der Zeit verwandelten sich diese Formationen in Lehm, wodurch das Wasser noch mehr zurückgehalten wurde.

Die Entdeckung legt nahe, dass der unterirdische Wasserdruck eine entscheidende Rolle bei der Entstehung langsamer Erdbeben spielt. In typischen Fällen werden mit Wasser gesättigte Sedimente entlang der Verwerfung vergraben, wodurch das Wasser im Untergrund begrenzt wird. Allerdings treiben in diesem Fall die alten vulkanischen Überreste und ihre Umwandlung in Ton erhebliche Wassermengen nach unten, was zum Auftreten langsamer Erdbeben beiträgt.

Die Auswirkungen dieser Feststellung reichen über Neuseeland hinaus. UTIG-Direktor Demian Saffer vermutet, dass ähnliche Szenarien bei Erdbebenverwerfungen weltweit auftreten könnten. Diese Entdeckung stützt die Hypothese, dass die Korrelation zwischen Flüssigkeiten wie Wasser und der Bewegung tektonischer Verwerfungen das Erdbebenverhalten beeinflussen kann. Die Forschung eröffnet neue Möglichkeiten für weitere Feldexperimente, um diese Hypothese in größerem Maßstab zu testen.

Die Studie wurde von verschiedenen Forschungsagenturen finanziert, darunter der US National Science Foundation, in Zusammenarbeit mit Neuseeland, Japan und dem Vereinigten Königreich. Die Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht.

Quellen:

– Institut für Geophysik der Universität von Texas

– Wissenschaftliche Fortschritte