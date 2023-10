Forscher entdecken riesiges Wasserreservoir tief in der Erdkruste

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Forscher vor der Küste Neuseelands eine erhebliche Menge Wasser gefunden, das in Sedimenten und Gesteinen tief in der Erdkruste eingeschlossen ist. Mithilfe fortschrittlicher seismischer 3D-Bildgebung identifizierten sie ein riesiges Wasserreservoir etwa zwei Meilen unter dem Meeresboden in der Hikurangi-Subduktionszone.

In der Hikurangi-Subduktionszone wird die pazifische tektonische Platte unter die australische Platte gedrückt. Dieses Gebiet ist dafür bekannt, dass es dort zu „slow-slip“-Erdbeben kommt, was wertvolle Möglichkeiten für die Erdbebenforschung bietet. Als das Forschungsteam das Wasserreservoir entdeckte, untersuchte es zunächst, warum es bei einigen Verwerfungen häufiger zu Schlupfereignissen kam als bei anderen.

Der Fundort ist Teil eines Vulkangebiets, das vor über 125 Millionen Jahren durch einen gewaltigen Vulkanausbruch im Pazifischen Ozean entstanden ist. Die Forscher spekulieren, dass das vulkanische Material bei antiken Unterwasserausbrüchen zu porösem Gestein erodierte und so ein Wasserreservoir entstand. Im Laufe der Zeit verwandelte dieses Wasser das Gestein in Lehm und versiegelte so noch mehr Wasser.

Diese Entdeckung ist von Bedeutung, da Wissenschaftler glauben, dass der Grundwasserdruck eine entscheidende Rolle bei der Freisetzung tektonischer Spannungen spielen könnte, die zu langsamen Erdbeben führen. Normalerweise werden wasserreiche Sedimente durch eine Verwerfung verschüttet, wodurch das Wasser zurückgehalten wird. Die neuseeländische Verwerfung weist jedoch kein typisches Meeressediment auf. Stattdessen glauben die Forscher, dass alte Vulkane und umgewandelte Gesteine, jetzt Lehm, erhebliche Mengen Wasser nach unten transportieren, wenn sie von der Verwerfung verschlungen werden.

UTIG-Direktor Demian Saffer, Mitautor der Studie, erklärt, dass die Entdeckung ein klares Beispiel für den Zusammenhang zwischen Flüssigkeiten und der Art der tektonischen Verwerfungsbewegung darstellt. Dieser Befund bestätigt, was zuvor in Laborexperimenten vermutet und durch einige Computersimulationen vorhergesagt wurde, es fehlten jedoch eindeutige Feldbeweise im Maßstab einer tektonischen Platte.

Die Forschungsarbeit mit dem Titel „Subducting vulcaniclastic-rich Upper Crust Supplies Fluids for Shallow Megathrust and Slow Slip“ wurde in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlicht. Es deutet darauf hin, dass bei Erdbebenverwerfungen weltweit ähnliche Situationen mit Wasserreservoirs auftreten könnten, was die Bedeutung dieses Befundes für das Verständnis und die Vorhersage von Erdbeben unterstreicht.

Quellen:

– Institut für Geophysik

– Science Advances Journal