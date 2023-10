Die Entdeckung eines riesigen Wasserreservoirs unter dem Meeresboden Neuseelands gibt Aufschluss über die Mechanismen des Erdbebens

Forscher haben eine bedeutende Entdeckung eines riesigen Wasserreservoirs gemacht, das tief unter dem Meeresboden vor der Küste Neuseelands vergraben ist. Die Entdeckung, die anhand eines seismischen 3D-Bildes gemacht wurde, liefert wertvolle Einblicke in die Mechanik langsamer Erdbeben und tektonischer Aktivitäten.

Das Wasserreservoir liegt zwei Meilen unter dem Meeresboden in der Nähe der Nordinsel Neuseelands und ist im Sediment und Gestein eines verlorenen Vulkanplateaus eingeschlossen. Diese Entdeckung ist besonders bemerkenswert, da Slow-Slip-Erdbeben, eine Erdbebenart, bei der der tektonische Druck über einen Zeitraum von Tagen oder Wochen allmählich abgebaut wird, im Verwerfungsgebiet in der Nähe des Wasserreservoirs häufiger auftreten.

Während viele Slow-Slip-Erdbeben mit vergrabenem Wasser in Zusammenhang stehen, gab es keinen direkten geologischen Beweis für die Existenz eines derart großen Wasserreservoirs an der New Zealand-Verwerfung. Der Hauptautor der Studie, Andrew Gase, erklärt, dass sie sehen können, dass ungewöhnlich viel Wasser in die Verwerfung fließt, obwohl die genauen Auswirkungen auf die Verwerfung noch unbekannt sind.

Das Wasserreservoir wurde tief in der Hikurangi-Subduktionszone gefunden, einem Überbleibsel von Vulkanausbrüchen vor etwa 125 Millionen Jahren. Die Forscher glauben, dass die flachen Meere, in denen die Ausbrüche stattfanden, die Vulkane erodierten und poröses, aufgebrochenes Gestein bildeten, das als Grundwasserleiter zur Wasserspeicherung fungierte. Im Laufe der Zeit verwandelten sich das Gestein und die Gesteinsfragmente in Ton, wodurch noch mehr Wasser zurückgehalten wurde.

Die Entdeckung ist von entscheidender Bedeutung, da Wissenschaftler glauben, dass der Grundwasserdruck eine entscheidende Rolle bei der Auslösung langsamer Erdbeben spielt. Es wird vermutet, dass wasserreiche Sedimente, die im Untergrund eingeschlossen sind, tektonische Spannungen auslösen können. Allerdings enthält die neuseeländische Verwerfung nur wenig von diesem typischen Sediment. Stattdessen vermuten die Forscher, dass die alten Vulkane und umgewandelten Gesteine, die heute Ton sind, große Mengen Wasser nach unten transportieren, während sie von der Verwerfung verschluckt werden. Dieser Befund hat Auswirkungen auf das Verständnis von Erdbeben und legt nahe, dass es bei anderen Erdbebenverwerfungen weltweit zu ähnlichen Situationen kommen könnte.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um den genauen Einfluss des Wasserreservoirs auf die Verwerfung und die Frage, ob er den Druck beeinflusst, zu bestimmen. Um herauszufinden, wo das Wasser letztendlich landet, sind tiefere Bohrungen erforderlich. Diese Informationen könnten zu einem umfassenderen Verständnis großer Erdbeben beitragen.

Quellen:

– „Die Subduktion vulkanoklastischer Oberkruste liefert Flüssigkeiten für flachen Megathrust und langsamen Schlupf“, veröffentlicht in Science Advances

– Von der US National Science Foundation sowie Wissenschafts- und Forschungsagenturen in Neuseeland, Japan und dem Vereinigten Königreich finanzierte Forschung.