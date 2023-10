Die Entdeckung eines uralten Sonnensturms und seine Auswirkungen auf die moderne Gesellschaft

By

Wissenschaftler aus Großbritannien, Frankreich und der Tschechischen Republik haben durch die Untersuchung alter Baumringe, die in den französischen Alpen gefunden wurden, einen bemerkenswerten Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts entdeckt, der 14,300 Jahre zurückreicht. Es wird angenommen, dass dieser Anstieg des Radiokohlenstoffs das Ergebnis eines gewaltigen Sonnensturms ist, des bedeutendsten, der jemals aufgezeichnet wurde.

Die Studie konzentrierte sich auf die Analyse von Baumstämmen, die in den erodierten Ufern des Flusses Drouzet in den südlichen französischen Alpen erhalten blieben. Diese subfossilen Baumringe wurden präpariert und untersucht, was vor genau 14,300 Jahren zur Entdeckung einer beispiellosen Radiokarbonspitze führte.

Beim Vergleich dieser Anomalie mit Berylliummessungen aus grönländischen Eisbohrkernen postulierten die Forscher, dass dieser Anstieg durch einen gewaltigen Sonnensturm verursacht wurde, der große Mengen energiereicher Teilchen in die Erdatmosphäre freigesetzt hätte.

Dieser neu entdeckte Sturm übertrifft in seiner Stärke die zuvor bestätigten Miyake-Ereignisse, extreme Sonnenstürme, die in den letzten 15,000 Jahren aufgetreten sind. Die Miyake-Ereignisse, einschließlich dieses kürzlich entdeckten, sind von viel größerem Ausmaß. Die jüngsten bestätigten Ereignisse ereigneten sich in den Jahren 993 n. Chr. und 774 n. Chr.

Die Auswirkungen solcher kolossalen Sonnenstürme auf die heutige Zeit geben Anlass zur Sorge. Diese Stürme könnten der modernen Technologiegesellschaft möglicherweise erheblichen Schaden zufügen. Telekommunikation, Satellitensysteme und Stromnetze könnten erheblich geschädigt werden, was zu erheblichen finanziellen Verlusten führen würde. Transformatoren in Stromnetzen könnten dauerhaft beschädigt werden, was zu flächendeckenden, monatelangen Stromausfällen führen könnte. Auch Satelliten, die für Navigation und Kommunikation von entscheidender Bedeutung sind, könnten dauerhafte Schäden erleiden und sie unbrauchbar machen. Darüber hinaus wären Astronauten erheblichen Strahlenrisiken ausgesetzt.

Für die Vorbereitung ist es von entscheidender Bedeutung, die von diesen Ereignissen ausgehenden Risiken zu verstehen. Die Stärkung der Kommunikations- und Energiesysteme und die Entwicklung von Methoden, um sie vor potenziellen Schäden zu schützen, sind von entscheidender Bedeutung, um die Gesellschaft vor der potenziellen Verwüstung durch extreme Sonnenstürme zu schützen.

Quelle: IANS (kein Link angegeben)