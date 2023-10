Neues Luft- und Raumfahrtzentrum Samuel Oschin zur Unterbringung des Space Shuttle Endeavour

By

Das Samuel Oschin Air and Space Center, die ständige Heimat der ausgemusterten NASA-Raumfähre Endeavour, hielt am 1. Juni 2022 in Los Angeles seinen offiziellen Spatenstich ab. Bei seiner Eröffnung wird das Zentrum 150 Exponate zeigen, die auf drei mehrstöckige Galerien mit den Titeln „Air“, „Space“ und „Shuttle“ verteilt sind. Es wird vier Etagen und eine Ausstellungsfläche von 100,000 Quadratmetern einnehmen.

Das neue Raumfahrtzentrum im California Science Center bietet Besuchern eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die Geschichte und die technologischen Fortschritte der Luft- und Raumfahrt zu erfahren. Die Ausstellungen werden verschiedene Artefakte und interaktive Displays zeigen, um Besucher jeden Alters anzusprechen und zu informieren.

Einer der Höhepunkte des Zentrums wird die Ausstellung der Raumfähre Endeavour selbst sein. Das Shuttle wird in aufrechter Position ausgestellt, sodass Besucher es aus nächster Nähe betrachten und sein Inneres erkunden können. Auch die Missionsabzeichen des Shuttles, die die Astronauten während ihrer Flüge trugen, wurden beim Spatenstich präsentiert.

Darüber hinaus wird es im Zentrum eine Weltraumgalerie geben, die einen Einblick in die Wunder des Weltraums bietet. Besucher haben die Möglichkeit, sich über Himmelskörper, Weltraumforschungsmissionen und die neuesten Entdeckungen der Weltraumwissenschaft zu informieren. Die Galerie wird atemberaubende Bilder und interaktive Ausstellungen beinhalten, um das Erlebnis unvergesslich zu machen.

Das Samuel Oschin Air and Space Center ist eine bedeutende Ergänzung der Kulturlandschaft von Los Angeles und wird zweifellos Weltraumbegeisterte und Neugierige gleichermaßen anziehen. Es wird als Plattform dienen, um künftige Generationen zu inspirieren, eine Karriere in MINT-Bereichen anzustreben und die Grenzen der bemannten Weltraumforschung weiter zu erweitern.

