Neue Entdeckung enthüllt riesigen unterirdischen Ozean

Es scheint, als gäbe es jeden Tag überwältigende wissenschaftliche Entdeckungen, die unser Verständnis der Welt herausfordern. Von Schwarzen Löchern bis hin zu verborgenen Kontinenten – die Wunder des Universums hören nie auf. Und jetzt haben Wissenschaftler eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Unter der Erdkruste verbirgt sich ein riesiger Ozean.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Wasser im Mantelgestein gespeichert werden kann, doch neue Forschungen haben einen riesigen Wasservorrat entdeckt, der 400 Meilen unter der Erde in einer Gesteinsart namens „Ringwoodit“ verborgen ist. Das Faszinierende daran ist, dass dieses Wasser nicht im flüssigen, festen oder gasförmigen Zustand vorliegt, sondern in einem vierten Zustand, der einer schwammartigen Struktur ähnelt.

Die bahnbrechende wissenschaftliche Arbeit mit dem Titel „Dehydration Melting at the Top of the Lower Mantle“ aus dem Jahr 2014 lieferte erste Erkenntnisse. Das Forscherteam entdeckte, dass die Kristallstruktur von Ringwoodit eine einzigartige Fähigkeit besitzt, Wasserstoff anzuziehen und Wasser einzufangen, wodurch es effektiv wie ein Schwamm wirkt.

Der Geophysiker Steve Jacobsen, der Teil des Teams war, beschrieb die Bedeutung dieser Entdeckung: „Ich denke, wir sehen endlich Beweise für einen Wasserkreislauf auf der gesamten Erde, der helfen könnte, die große Menge an flüssigem Wasser auf der Oberfläche unseres Lebensraums zu erklären.“ Planet. Wissenschaftler suchen seit Jahrzehnten nach diesem fehlenden Tiefenwasser.“

Durch die Untersuchung von Erdbeben und die Analyse der unter der Erdoberfläche mithilfe von Seismometern entdeckten Stoßwellen konnten Wissenschaftler das Vorhandensein von Wasser im Ringwoodit-Gestein feststellen. Selbst wenn das Gestein nur 1 % Wasser enthält, bedeutet dies, dass sich unter der Erdoberfläche dreimal mehr Wasser befindet als in allen Ozeanen zusammen.

Dieser bemerkenswerte Befund ist nur einer von vielen jüngsten wissenschaftlichen Durchbrüchen. Eine weitere erstaunliche Entdeckung wurde gemacht, als Wissenschaftler mit einem Unterwasserroboter vulkanische Krusten erkundeten und dabei ein völlig neues Ökosystem entdeckten. Es wird immer deutlicher, dass die Natur immer noch unzählige Geheimnisse bereithält, die es zu entdecken gilt.

FAQ:

F: Was ist Ringwoodit?

A: Ringwoodit ist eine Gesteinsart, die Wasser in einer schwammartigen Struktur speichern kann.

F: Wie wurde das Vorhandensein von Wasser unter der Erdoberfläche entdeckt?

A: Wissenschaftler untersuchten Erdbeben und analysierten von Seismometern erfasste Stoßwellen, um das im Ringwoodit-Gestein eingeschlossene Wasser zu identifizieren.

F: Wie viel Wasser befindet sich schätzungsweise unter der Erdoberfläche?

A: Wenn das Ringwoodit-Gestein nur 1 % Wasser enthält, gäbe es unter der Erdoberfläche dreimal mehr Wasser als in allen Ozeanen zusammen.