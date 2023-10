Ein riesiger Ozean verbirgt sich unter der Erdkruste, sagen Wissenschaftler

Wissenschaftler haben eine erstaunliche Entdeckung gemacht: Unter der Erdkruste verbirgt sich ein riesiger Ozean, der dreimal mehr Wasser enthält als alle Ozeane auf der Erdoberfläche. Das Wasser wird in einem Felsen namens „Ringwoodit“ gespeichert, der sich 400 Meilen unter der Erde befindet.

Im Jahr 2014 veröffentlichte Untersuchungen ergaben, dass Wasser im Mantelgestein in einem einzigartigen Zustand gespeichert ist, der als „schwammartiger Zustand“ bekannt ist und weder flüssig, fest noch gasförmig ist, sondern ein vierter Zustand. Diese Entdeckung eröffnet die Möglichkeit eines erdweiten Wasserkreislaufs, der die Fülle an flüssigem Wasser auf der Planetenoberfläche erklärt.

Der Geophysiker Steve Jacobsen, Teil des Teams hinter den Entdeckungen, erklärte die Bedeutung von Ringwoodit und beschrieb ihn als einen „Schwamm“, der Wasserstoff anziehen und Wasser einschließen kann. Die Kristallstruktur von Ringwoodit ermöglicht es ihm, eine beträchtliche Menge Wasser tief im Erdmantel zu absorbieren, was ein fehlendes Glied im Verständnis der Wissenschaftler über die Wasserverteilung auf der Erde darstellt.

Wissenschaftler machten diese bahnbrechende Entdeckung, indem sie die seismische Aktivität und die durch Erdbeben erzeugten Stoßwellen untersuchten. Durch diese Analyse identifizierten sie das Vorhandensein von Wasser in Ringwoodit tief unter der Oberfläche. Wenn das Gestein nur 1 % Wasser enthält, bedeutet das, dass sich unter der Erde dreimal mehr Wasser befindet als in allen Ozeanen der Erde zusammen.

Diese Entdeckung eines verborgenen Ozeans unter der Erdkruste ist nicht der einzige aktuelle Durchbruch in der wissenschaftlichen Forschung. Forscher entdeckten außerdem ein völlig neues Ökosystem, als sie mit einem Unterwasserroboter die Vulkankruste erkundeten. Diese Entdeckungen unterstreichen die Weite der unerforschten Bereiche auf unserem Planeten.

