Neuseelands Taupō-Ausbruch mit antarktischem Vulkanglas auf das Jahr 232 n. Chr. datiert

Wissenschaftler haben in der Westantarktis vulkanische Glasscherben entdeckt, die Hinweise auf den Ausbruch des neuseeländischen Vulkans Taupō vor etwa 1,800 Jahren liefern. Dieser Fund wird dazu beitragen, das genaue Jahr dieses gewaltigen Ausbruchs zu bestimmen. Der Taupō-Ausbruch gilt als einer der heftigsten Ausbrüche der letzten 5,000 Jahre.

Die Radiokarbondatierung deutete darauf hin, dass der Ausbruch im Jahr 232 n. Chr. stattgefunden hat, einige Experten argumentierten jedoch, dass die Beweise möglicherweise verunreinigt waren und dass der Ausbruch viel später stattfand. Die jüngste Entdeckung von geochemisch einzigartigen vulkanischen Glasscherben, die tief in einem Eiskern vergraben sind, bestätigt jedoch, dass der Ausbruch im Spätsommer oder Frühherbst des Jahres 232 stattfand.

Die Forscher identifizierten sechs Splitter, die auf den Taupō-Ausbruch zurückgeführt wurden, und einen siebten Splitter von einem viel früheren Ausbruch desselben Vulkans, dem sogenannten Ōruanui-Ausbruch, der vor etwa 25,500 Jahren stattfand. Die Scherben wurden in ähnlichen Tiefen gefunden, was darauf hindeutet, dass das Glas der Ōruanui-Eruption in der Nähe des Vulkans vergraben und später während der Taupō-Eruption in die Atmosphäre geschleudert wurde.

Das vulkanische Glas wurde durch starke Südwestwinde verteilt und legte eine Strecke von über 3,100 Meilen (5,000 Kilometer) zurück, um die Westantarktis zu erreichen. Durch die Analyse der umliegenden Eisschichten konnten Forscher feststellen, wann die Glasscherben in der Antarktis gelandet sind. Die Entdeckung von Glas aus beiden Ausbrüchen desselben Vulkans liefert starke Beweise für die Herkunft der vulkanischen Trümmer als Taupō.

Der Taupō-Ausbruch dauerte mehrere Tage bis mehrere Wochen und führte zu einer Lavaexplosion, die ein Gebiet von 7,700 Quadratmeilen (20,000 Quadratkilometer) verwüstete. Die Entfernung zwischen dem Vulkan in Neuseeland und der Westantarktis verdeutlicht die Kraft dieser Ausbrüche, da Vulkanschutt von Höhenwinden aufgewirbelt wurde.

Diese Studie beleuchtet die Schwierigkeit, vulkanische Ereignisse in antarktischen Eiskernen zu erkennen und zu validieren. Weitere Forschungen und Analysen dieser alten vulkanischen Glasscherben werden zu unserem Verständnis des Zeitpunkts und der Auswirkungen vergangener Ausbrüche beitragen.

Quelle: Wissenschaftliche Berichte