Riesige Kommunikationssatelliten in erdnaher Umlaufbahn könnten die Astronomie stören

Beobachtungen des Prototypsatelliten BlueWalker 3 haben ergeben, dass es sich um eines der hellsten Objekte am Nachthimmel handelt, das alle außer den hellsten Sternen in den Schatten stellt. Dies hat bei Astronomen Bedenken hinsichtlich der möglichen Beeinträchtigung unserer Fähigkeit, die Sterne zu beobachten und Radioastronomie durchzuführen, durch große Satellitenkonstellationen geweckt.

Mehrere Unternehmen planen den Start von Satellitenkonstellationen, die weltweit Mobilfunk- oder Breitbanddienste bereitstellen können. Diese Satelliten müssen sich in einer erdnahen Umlaufbahn befinden und können relativ groß sein, was eine Gefahr für die Beobachtung des Nachthimmels darstellt. Als Reaktion darauf hat ein internationales Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Astronomen des IAU Center for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference (CPS) die Auswirkungen des Satelliten BlueWalker 3 auf die Astronomie bewertet.

Der von AST SpaceMobile gestartete Satellit BlueWalker 3 ist ein Prototyp für eine geplante Konstellation von über hundert ähnlichen Satelliten, die für den Einsatz in der Mobilkommunikation vorgesehen sind. Die Helligkeit des Satelliten wurde im Rahmen einer internationalen Beobachtungskampagne analysiert, an der sowohl professionelle als auch Amateurastronomen aus verschiedenen Orten auf der ganzen Welt beteiligt waren.

Die über einen Zeitraum von 130 Tagen gesammelten Daten zeigten einen starken Anstieg der Helligkeit, der mit der Entfaltung des 64 Quadratmeter großen Antennenarrays des Satelliten zusammenfiel. Damit ist es das größte kommerzielle Antennensystem, das jemals in einer erdnahen Umlaufbahn eingesetzt wurde. Die Vorhersage der Flugbahn der Satelliten ist für Astronomen von entscheidender Bedeutung, um sie zu meiden oder zumindest ihre Positionen in den Daten zu kennen. Allerdings ist es eine Herausforderung, ihre Helligkeit abzuschwächen, da das Maskieren ihrer Position zu Datenverlusten für diesen Teil des Himmels führen würde.

Neben sichtbaren Beobachtungen stellt BlueWalker 3 auch eine Bedrohung für die Radioastronomie dar, da er mit Radiofrequenzen sendet, die denen von Radioteleskopen nahe kommen. Derzeit gelten Observatorien-Schutzmaßnahmen vor Funkstörungen hauptsächlich für terrestrische Sender und reichen möglicherweise nicht aus, um Radioteleskope vor Satellitenübertragungen zu schützen.

Die International Astronomical Union (IAU) und CPS-Partner erkennen die Bedeutung von Satellitenkonstellationen für die globale Kommunikation an, betonen jedoch die Notwendigkeit von Strategien, um ihre Auswirkungen auf astronomische Beobachtungen zu minimieren. Weitere Forschung ist erforderlich, um Methoden zum Schutz bestehender und zukünftiger Teleskope vor den zahlreichen Satelliten zu entwickeln, deren Start in der Zukunft geplant ist.

Die Beobachtungen von BlueWalker 3 werden fortgesetzt und es ist geplant, seine thermische Emission später in diesem Jahr zu untersuchen. Weitere Diskussionen zu diesem Thema finden im Oktober auf dem IAU-Symposium: Astronomy and Satellite Constellations: Pathways Forward statt.

Quelle: Sangeetha Nandakumar, „Die hohe optische Helligkeit des BlueWalker 3-Satelliten“, Nature (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06672-7. [Quelle: Imperial College London]