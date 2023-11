Astronomen beobachten beispiellose Auswirkungen eines Gammastrahlenausbruchs auf die Ionosphäre der Erde

By

Ein aktuelles astronomisches Ereignis hat Wissenschaftler in Erstaunen versetzt, als sie Zeuge der bisher ungesehenen Auswirkungen eines Gammastrahlenausbruchs auf die obere Ionosphäre der Erde wurden. Das als GRB 221009A bekannte Ereignis entstand in einer Entfernung von fast zwei Milliarden Lichtjahren und erleuchtete bei seiner Ankunft im Oktober 2022 die Ionosphäre.

Gammastrahlenausbrüche sind hochenergetische Protonenströme, die durch katastrophale Ereignisse wie Supernovae oder den Kollaps eines Sterns in ein Schwarzes Loch erzeugt werden. Diese Ausbrüche setzen Photonen mit extremen Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums frei und reißen in manchen Fällen sogar Löcher in die Raumzeit.

Das Besondere an GRB 221009A ist, dass es das erste Mal ist, dass Astronomen die Auswirkungen eines Gammastrahlenausbruchs auf die obere Ionosphäre beobachtet haben. Bisherige Messungen hatten sich ausschließlich auf die untere Ionosphäre konzentriert. Dieses beispiellose Ereignis hat eine Welt der „neuen Physik“ eröffnet, die Astronomen nun zu verstehen versuchen.

Forscher, darunter der Astronom Mirko Piersanti von der Universität L'Aquila in Italien, haben Daten von mehreren Gammastrahlen-Weltraumobservatorien sorgfältig analysiert, mit besonderem Schwerpunkt auf dem INTEGRAL-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation. Ihre in Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse offenbaren überraschende Veränderungen in der Leitfähigkeit, Ionisierung und dem elektrischen Feld der Ionosphäre.

Laut Piersanti führte die Ankunft dieser energiereichen Photonen zu unerwarteten ionosphärischen Strömen und Schwankungen des elektrischen Feldes. Die Auswirkungen wurden etwa 310 Meilen (500 Kilometer) über der Erdoberfläche festgestellt. Die Forscher entdeckten außerdem, dass der Ausbruch in drei verschiedenen Phasen erfolgte, die jeweils die gesamte Ionosphäre betrafen. Diese Spitzen, die der Abfolge des Todes eines Sterns ähneln, umfassten ein Vorläuferereignis, einen darauffolgenden massiven Energieanstieg und einen weniger energiereichen dritten Energieanstieg.

Während die vorherrschende Hypothese den Ausbruch einer Supernova zuschreibt, die mit der Bildung eines Schwarzen Lochs einhergeht, bleiben andere Szenarien möglich. Piersanti schlägt vor, dass der erste Höhepunkt den Zusammenbruch des Sterns darstellt, gefolgt von einer Explosion während des zweiten Höhepunkts. Es ist erwähnenswert, dass nicht alle Supernovae Schwarze Löcher erzeugen; Einige führen zu dichten Überresten, die Neutronensterne genannt werden.

Trotz des längeren Gammastrahlen-Bombardements, das mehr als sieben Stunden dauerte, bleibt die Erde aufgrund des weit entfernten Ursprungs des Ereignisses unberührt. Die Forscher simulierten auch die Folgen, wenn ein ähnlicher Ausbruch in unserer Galaxie stattgefunden hätte. Die Ergebnisse zeigten, dass ein vergleichbar starker Ausbruch in der Nähe die gesamte Ozonschicht abbauen und das Leben auf der Erde der schädlichen ultravioletten Strahlung der Sonne aussetzen würde.

Obwohl die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses in unserer kosmischen Nachbarschaft gering ist, liefert die Entdeckung von GRB 221009A Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die mächtigen Ereignisse, die unser Universum prägen. Während sie weiterhin die Geheimnisse der Gammastrahlenausbrüche und ihrer Auswirkungen lüften, werden zukünftige Beobachtungen es den Astronomen ermöglichen, ihr Wissen in diesem faszinierenden Bereich der Physik zu vergleichen und zu erweitern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Was ist ein Gammastrahlenausbruch?

Ein Gammastrahlenausbruch ist ein hochenergetischer Protonenstrom, der bei katastrophalen Ereignissen wie Supernovae oder dem Kollaps eines Sterns in ein Schwarzes Loch emittiert wird. Diese Ausbrüche setzen Photonen bei extremen Wellenlängen des elektromagnetischen Spektrums frei.

2. Warum ist GRB 221009A von Bedeutung?

GRB 221009A ist der erste beobachtete Fall eines Gammastrahlenausbruchs, der direkt die obere Ionosphäre der Erde trifft und neue physikalische Erkenntnisse offenbart, die Wissenschaftler unbedingt verstehen möchten. Bisherige Messungen hatten sich auf die untere Ionosphäre konzentriert.

3. Welche Auswirkungen wurden auf die Ionosphäre der Erde beobachtet?

Der Ausbruch verursachte Veränderungen in der Leitfähigkeit, Ionisierung und dem elektrischen Feld der Ionosphäre. Diese Effekte waren in den gemessenen Breitengraden unerwartet und unterschieden sich von den Schwankungen im Magnetfeld.

4. Was verursachte die drei in GRB 221009A beobachteten Peaks?

Die drei während des Ausbruchs beobachteten Spitzen weisen auf verschiedene Stadien beim Tod eines Sterns hin. Der erste Höhepunkt stellt den Zusammenbruch des Sterns dar, der zweite Höhepunkt bedeutet die Explosion und der dritte Höhepunkt steht im Zusammenhang mit dem anhaltenden Zusammenbruch des Sternkerns.

5. Könnte ein ähnliches Ereignis eine Bedrohung für die Erde darstellen?

Obwohl GRB 221009A keine spürbaren Auswirkungen auf die Erde hatte, deuten Simulationen darauf hin, dass ein ähnlicher Ausbruch in unserer Galaxie die Ozonschicht abbauen und das Leben auf der Erde schädlicher ultravioletter Strahlung aussetzen könnte. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Ereignis in der Nähe auftritt, gering.