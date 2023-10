Ein riesiger kryovulkanischer Komet nähert sich der Erde

Astronomen haben eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht – einen Kometen, der dreimal so groß ist wie der Mount Everest, bekannt als 12P/Pons-Brooks, der im Weltraum explodiert ist und nun auf die Erde zufliegt. Dieser Komet gehört zu einer seltenen Kategorie, den sogenannten kryovulkanischen Kometen oder kalten Vulkankometen, die aus Eis, Staub und Gasen bestehen. Es hat einen festen Kern mit einem geschätzten Durchmesser von etwa 18.6 Meilen (30 km). Während die Sonne ihr Kryomagma erhitzt, baut sich im Kometen ein Druck auf, der letztendlich zu Explosionen von Stickstoff und Kohlenmonoxid führt. Diese Explosionen führen dazu, dass gefrorene Trümmer durch Risse in der Kometenhülle geschleudert werden, was zu seiner charakteristischen Form führt, die einem Hörnerpaar oder einem Hufeisen ähnelt.

Trotz des explosiven Verhaltens des Kometen besteht kein Grund zur Sorge vor einem Aufprall auf die Erde. Es wird erwartet, dass Pons-Brooks weiter ausbricht, je näher er der Erde kommt, bei seiner größten Annäherung bleibt er jedoch in einer sicheren Entfernung von 232 Millionen Kilometern (144 Millionen Meilen). Damit liegt es weit außerhalb der Reichweite von erdnahen Objekten (NEOs), die normalerweise in einem Umkreis von 120 Millionen Meilen um unseren Planeten vorbeiziehen.

Auch wenn der Komet keine Gefahr für die Erde darstellt, bietet er doch eine seltene Gelegenheit für Himmelsbeobachter. Das letzte Mal, dass Pons-Brooks mit bloßem Auge sichtbar war, war im Jahr 1954, und es wird erwartet, dass er am Nachthimmel im Mai und Juni 2024 am hellsten ist, auch wenn er unserem Planeten im April am nächsten sein wird. Am Abend des 2. Juni 2024 wird der Komet voraussichtlich seine höchste Helligkeit erreichen. Nach seiner größten Annäherung wird Pons-Brooks in das äußere Sonnensystem zurückkehren und erst 2095 wieder sichtbar sein.

Pons-Brooks befindet sich derzeit im Sternbild Herkules und kann bei einer Ost-Nordost-Ausrichtung in einer Höhe von 36 Grad über dem Horizont beobachtet werden. Seine Größe und seine seltene Sichtbarkeit machen diesen kryovulkanischen Kometen zu einem erstaunlichen Himmelsereignis.

