Ein kolossaler Komet mit markanten „Hörnern“, der auf die Erde zurast

Ein kolossaler Komet namens 12P/Pons-Brooks nähert sich schnell der Erde und zeigt seine bemerkenswerten Merkmale, die als „Hörner“ bekannt sind. Obwohl es kürzlich innerhalb von vier Monaten zum zweiten großen Ausbruch kam, sind diese markanten Merkmale weiterhin sichtbar. Was diesen Kometen noch einzigartiger macht, ist die Anwesenheit eines aktiven Vulkans auf seiner Spitze. Dieser riesige Komet, etwa so groß wie eine Stadt, beherbergt einen Vulkan, der nur wenige Monate nach seiner ersten Explosion erneut ausbrechen wird. Während er seine Reise in Richtung Sonne fortsetzt, wird erwartet, dass er eine atemberaubende Gas- und Eiswolke ausstößt, die einem Paar Hörnern ähnelt, die aus der Oberfläche des Kometen herausragen.

12P/Pons-Brooks gilt als kryovulkanischer Komet und hat einen Kern mit einem Durchmesser von etwa 30 Kilometern. Dieser Kern besteht aus einer Kombination aus Gas, Staub und Eis, die zusammen als „Kryomagma“ bezeichnet wird. Der Kern des Kometen ist von einer Gashülle umgeben, die als „Koma“ bekannt ist. Wenn die Temperatur des Kerns steigt, löst er Explosionen im Weltraum aus.

Experten haben die Ausdehnung und Entwicklung der charakteristischen Hörner des Kometen festgestellt. Einige haben sogar Vergleiche gezogen und die unregelmäßige Form des Kometen mit Science-Fiction-Raumschiffen wie dem Millennium Falcon aus Star Wars verglichen. Die unregelmäßige Form der Koma wird auf Anomalien im Kometenkern zurückgeführt. Richard Miles, ein Astronom von der British Academy of Astronomy, erklärte, dass die anhaltende Ausdehnung von Gasen im Inneren des Kometen seine unregelmäßige Form präge.

Es wird erwartet, dass sich die Koma des Kometen in den kommenden Tagen weiter ausdehnt und seine bemerkenswerten Hörner noch stärker zur Geltung kommt. Dieses außergewöhnliche Himmelsphänomen wird die Bewohner der Erde am 21. April 2024 in seinen Bann ziehen, bevor es den Kometen zurück in die äußeren Bereiche des Sonnensystems treibt. Allerdings wird es erst im Jahr 2095 wiederkommen.

