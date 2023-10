Ein kolossaler kryovulkanischer Komet nähert sich der Erde

Wissenschaftler haben die Entdeckung eines kolossalen Kometen gemeldet, der dreimal so groß wie der Mount Everest ist und sich der Erde schnell nähert. Es besteht jedoch kein Grund zur Sorge, da sich der Komet nicht auf Kollisionskurs mit unserem Planeten befindet. Stattdessen wird erwartet, dass es mit bloßem Auge sichtbar ist, wenn es am 21. April 2024 seinen erdnächsten Punkt erreicht.

Dieser Himmelskörper mit dem Namen 12P/Pons-Brooks wird als kryovulkanischer Komet klassifiziert. Diese Kometentypen haben einen festen Kern, der sich über beeindruckende 18.6 km erstreckt und aus einer Mischung aus Eis, Staub und Gasen besteht. Wenn die Sonne den Kometen erwärmt, erhöht sich der Druck im Kern, wodurch Stickstoff und Kohlenmonoxid durch Risse in der äußeren Schicht des Kometen austreten und eisige Fragmente erzeugen.

Pons-Brooks erlebte innerhalb von vier Monaten zweimal ein explosives Ereignis, das ihm eine charakteristische hornartige Form verlieh. Einige Beobachter haben sein Aussehen sogar mit dem Millennium Falcon aus der Star Wars-Reihe verglichen. Von der Größe her ist dieser Komet mit dem bekannten Halleyschen Kometen vergleichbar, der zuletzt 1954 ohne Teleskop sichtbar war. Pons-Brooks hat eine ähnliche Sonnenumlaufbahn von 71 Jahren und wird daher als „Komet vom Halley-Typ“ eingestuft. .

Während sich Pons-Brooks im April 2024 seinem erdnächsten Punkt nähert, können sich Himmelsbeobachter auf seine höchste Helligkeit am 2. Juni 2024 freuen. Nach dieser nahen Begegnung wird der Komet seine Reise zurück in die entlegensten Regionen des Sonnensystems fortsetzen. mit seiner nächsten voraussichtlichen Rückkehr im Jahr 2095.

Derzeit befindet sich der Komet im Sternbild Herkules, sichtbar in Ost-Nordost-Richtung, etwa 36 Grad über dem Horizont. Während der Komet seine Reise in Richtung Erde fortsetzt, werden weitere Eruptionen erwartet, die möglicherweise noch schwerwiegender sein könnten.

Obwohl Pons-Brooks beeindruckend ist, ist 29P/Schwassmann-Wachmann der turbulenteste vulkanische Komet in unserer kosmischen Nachbarschaft. Dieser gigantische Komet mit einer Breite von 37 Meilen (60 km) umkreist die Sonne am Jupiter vorbei mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit von 26,000 Meilen pro Stunde. Es wird angenommen, dass er etwa 20 Mal pro Jahr ausbricht und im Dezember 12 seinen stärksten Ausbruch seit 2022 Jahren erlebte, bei dem etwa eine Million Tonnen Kryomagma in den Weltraum geschleudert wurden.

Quellen:

– Quellenartikel: „Ein kolossaler Komet, dreimal so groß wie der Mount Everest, ist in den Weltraum geplatzt und rast jetzt auf die Erde zu, berichten Wissenschaftler. Es besteht jedoch kein Grund zur Besorgnis: Der Komet wird nicht mit uns kollidieren. Stattdessen wird erwartet, dass es am 21. April 2024 mit bloßem Auge an seinem erdnächsten Punkt sichtbar sein wird.“ (Keine URL angegeben)

– Definitionen: Kryovulkanischer Komet, 12P/Pons-Brooks, Halleyscher Komet (Keine URL angegeben)