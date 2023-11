Erforschung der Komplexität des antarktischen Ozonlochs

Entgegen der öffentlichen Wahrnehmung ist das Ozonloch in der Antarktis laut Forschern der University of Otago in den letzten vier Jahren bemerkenswert groß und hartnäckig geblieben. Während Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) seit langem für den Abbau der Ozonschicht verantwortlich gemacht werden, legt diese Studie nahe, dass es noch andere Faktoren gibt, die dazu beitragen.

In ihrer kürzlich in Nature Communications veröffentlichten Studie untersuchte die Forschungsgruppe monatliche und tägliche Veränderungen des Ozonspiegels in verschiedenen Höhen und Breitengraden innerhalb des antarktischen Ozonlochs von 2004 bis 2022. Das verriet Hauptautorin Hannah Kessenich, Doktorandin am Fachbereich Physik dass sich das Ozonloch im Frühling nicht nur vergrößerte, sondern sich auch vertiefte, sodass sich in seinem Zentrum deutlich weniger Ozon befand als vor 19 Jahren.

Die Forscher stellten einen Zusammenhang zwischen dem Rückgang des Ozons und Veränderungen in der Luft fest, die in den Polarwirbel über der Antarktis gelangt. Dies deutet darauf hin, dass der jüngste Anstieg großer Ozonlöcher nicht ausschließlich auf FCKW zurückzuführen ist. Während das Montrealer Protokoll, das seit 1987 die Regulierung ozonschädigender Substanzen regelt, bemerkenswerte Fortschritte bei der Begrenzung der Auswirkungen von FCKW erzielt hat, spielen wahrscheinlich auch andere komplexe Elemente eine Rolle.

Trotz der öffentlichen Wahrnehmung, dass das Problem des Ozonlochs gelöst sei, weist die Studie darauf hin, dass das Loch eines der größten seit Beginn der Aufzeichnungen in den letzten drei Jahren war und dass in zwei der fünf Jahre davor ebenfalls ein erheblicher Ozonabbau zu verzeichnen war. Tatsächlich hat das Ozonloch im Jahr 2023 bereits die Größe der letzten drei Jahre übertroffen und eine Fläche von über 26 Millionen Quadratkilometern erreicht, was fast der doppelten Fläche der Antarktis entspricht.

Das Verständnis der Variabilität von Ozon ist aufgrund seines erheblichen Einflusses auf das Klima der südlichen Hemisphäre von entscheidender Bedeutung. Das antarktische Ozonloch ist ein integraler Bestandteil dieses Klimasystems. Die Wirkung des Ozonlochs unterscheidet sich zwar von der von Treibhausgasen, es weist jedoch eine empfindliche Wechselwirkung mit dem atmosphärischen Gleichgewicht auf. Da Ozon typischerweise UV-Licht absorbiert, kann ein Loch in der Ozonschicht zu extremen UV-Werten auf der Oberfläche der Antarktis führen und die Wärmeverteilung in der Atmosphäre stören.

Solche Störungen können zu Veränderungen der Windmuster und des Oberflächenklimas auf der Südhalbkugel führen und sich auf Regionen weltweit auswirken. Darüber hinaus betonen die Forscher, dass sich die Neuseeländer in diesem Jahr keine allzu großen Sorgen über die erhöhte UV-Strahlung machen müssen. Das antarktische Ozonloch liegt hauptsächlich direkt über der Antarktis und dem Südpol und hat nur minimale Auswirkungen auf Neuseeland.

FAQ:

F: Welche Untersuchungen wurden zum antarktischen Ozonloch durchgeführt?

A: Forscher der University of Otago haben eine Studie durchgeführt, in der die monatlichen und täglichen Ozonveränderungen innerhalb des antarktischen Ozonlochs von 2004 bis 2022 analysiert wurden.

F: Was wurde über das Ozonloch entdeckt?

A: Die Studie ergab, dass sich das Ozonloch in den letzten Jahren vergrößert und vertieft hat und dass sich in seinem Zentrum deutlich weniger Ozon befindet als vor 19 Jahren.

F: Welche Faktoren tragen zum Ozonloch bei?

A: Während Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW) häufig mit dem Ozonabbau in Verbindung gebracht werden, vermuten die Forscher, dass auch andere komplexe Faktoren eine Rolle spielen.

F: Hat sich das Ozonloch verbessert?

A: Trotz der Fortschritte, die durch das Montrealer Protokoll erzielt wurden, gehörte das Ozonloch zu den größten, die in den letzten Jahren jemals registriert wurden.

F: Welche Auswirkungen hat das Ozonloch auf das Klima?

A: Das Ozonloch hat nachgelagerte Auswirkungen auf Windmuster und das Oberflächenklima in der südlichen Hemisphäre, mit potenziellen Auswirkungen auf globale Wettermuster.

F: Sollten Neuseeländer über erhöhte UV-Strahlung besorgt sein?

A: Das antarktische Ozonloch befindet sich hauptsächlich über der Antarktis und dem Südpol und hat nur minimale Auswirkungen auf Neuseeland. Zusätzlicher Sonnenschutz ist nicht notwendig.