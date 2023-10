Wissenschaftler enthüllen die Entdeckung eines neuen Sauropoden-Dinosauriers mit dem Potenzial, die Evolution der Dinosaurier voranzutreiben

Wissenschaftler haben die Entdeckung einer neuen Art von Sauropodendinosauriern namens Garumbatitan morellensis in der spanischen Gemeinde Morella bekannt gegeben. Dieser pflanzenfressende Vierbeiner wog schätzungsweise 30 bis 40 Kilogramm und erreichte eine gewaltige Höhe von zehn Metern. Zu seinen charakteristischen Merkmalen gehörten ein langer Hals, kräftige Beine und meterlange Wirbel.

Entgegen den Erwartungen nutzte dieser kolossale Dinosaurier seine langen Gliedmaßen nicht, um sich durch das bergige Gelände der Iberischen Halbinsel zu bewegen. Stattdessen ging es wahrscheinlich auf seinen Mittelhandknochen, ähnlich wie auf Zehenspitzen, da an seinen oberen Gliedmaßen keine Finger vorhanden waren. Der nach innen geneigte Femur deutete auf eine breite Haltung bei der Bewegung hin.

Die Region, in der der Garumbatitan morellensis wahrscheinlich umherstreifte, war ein Flussmündungsgebiet, eingebettet zwischen Bergen und ausgedehnten Wäldern mit großen Bäumen, die den Nahrungsbedarf dieser großen Tiere decken konnten. Sein schwankender Gang ermöglichte es ihm, sich relativ leicht durch diese Wälder zu bewegen.

Diese bemerkenswerte Entdeckung wurde an der Fossilienfundstelle Sant Antoni de la Vespa in Morella gemacht und bietet Einblicke in die monumentale Evolutionsgeschichte der Sauropodendinosaurier. Zusätzlich zu Garumbatitan morellensis wurden an der Fundstelle Fossilien von mindestens fünf verschiedenen Dinosaurierarten aus der Unterkreidezeit in Europa gefunden.

Das Verständnis der Evolution der Dinosaurier ist nicht nur für Hollywood-Blockbuster-Filme wie „Jurassic Park“ von entscheidender Bedeutung, sondern auch für das Verständnis der Mechanismen der Evolution und anderer wissenschaftlicher Konzepte wie Biogeographie und Plattentektonik. Dieser Fund trägt wesentlich zur Lösung des komplexen Rätsels der Dinosaurierentwicklung bei.

Der Garumbatitan morellensis gehört zu den Somphospondyli, einer vielfältigen und primitiven Gruppe von Sauropoden. Darüber hinaus lässt die Verbindung zu Abstammungslinien in Asien, Nordamerika und Afrika auf eine lange Reisegeschichte dieser Dinosaurier schließen.

Die ausführliche Studie finden Sie im Zoological Journal der Linnean Society.

Quellen:

– Zoological Journal of the Linnean Society (Studie)