Eine in Nature Geoscience veröffentlichte bahnbrechende Studie prognostiziert ein Massenaussterben von Säugetieren in etwa 250 Millionen Jahren. Die von der Universität Bristol geleitete Forschung zeigt, dass extreme Hitze infolge der Bildung eines Superkontinents möglicherweise fast alle Säugetiere ausrotten könnte.

Die Studie nutzt Supercomputer-Klimamodelle, um die zukünftigen Auswirkungen von Klimaextremen zu prognostizieren, wenn die Kontinente der Erde schließlich verschmelzen. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Temperaturen beispiellose Höhen erreichen werden, wenn die Sonne heller wird und mehr Energie abgibt, verbunden mit einem erhöhten CO2-Gehalt und den Auswirkungen der Kontinentalbildung.

Zu den Faktoren, die zu extremen Temperaturen beitragen, gehören Vulkanausbrüche, die große Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre freisetzen und die Erwärmung des Planeten verstärken.

Während Säugetiere, darunter auch Menschen, in der Vergangenheit in der Lage waren, sich an Wetterextreme anzupassen, ist ihre Toleranz gegenüber übermäßiger Hitze begrenzt. Die im Rahmen der Studie durchgeführten Simulationen deuten darauf hin, dass eine längere Exposition gegenüber extremen Temperaturen für Säugetiere nicht überlebensfähig wäre.

Der Hauptautor Dr. Alexander Farnsworth von der Universität Bristol erklärt, dass die Bildung eines Superkontinents eine lebensfeindliche Umgebung ohne Nahrungs- und Wasserquellen für Säugetiere schaffen würde. Weit verbreitete Temperaturen von 40 bis 50 Grad Celsius und eine hohe Luftfeuchtigkeit würden es Säugetieren unmöglich machen, ihre Körpertemperatur zu regulieren.

Obwohl sich die Studie auf ein Zukunftsszenario in Millionen von Jahren konzentriert, betont sie die dringende Notwendigkeit, die aktuelle Klimakrise anzugehen, die durch den Ausstoß von Treibhausgasen durch den Menschen verursacht wird. Die Forscher betonen, wie wichtig es ist, so schnell wie möglich Netto-Null-Emissionen zu erreichen, um die Auswirkungen extremer Hitze abzumildern und die menschliche Gesundheit zu schützen.

Die vom internationalen Wissenschaftlerteam durchgeführte Forschung nutzte Klimamodelle und Simulationen, um die zukünftigen Klimatrends des Superkontinents Pangaea Ultima vorherzusagen. Um den zukünftigen CO2-Gehalt abzuschätzen, berücksichtigte das Team verschiedene Faktoren wie die Bewegung tektonischer Platten, die Chemie der Ozeane und die Biologie. Die Berechnungen deuten darauf hin, dass sich der CO2-Gehalt im Vergleich zum aktuellen Niveau verdoppeln könnte, wenn keine nennenswerten Maßnahmen zur Reduzierung der COXNUMX-Emissionen ergriffen werden.

Zusammenfassend zeigt diese bahnbrechende Studie die potenziell verheerenden Folgen extremer Hitze für Säugetierarten in ferner Zukunft auf. Trotz der Zeitspanne von Millionen von Jahren erinnert die Forschung an die Notwendigkeit, die aktuelle Klimakrise anzugehen und sofortige Maßnahmen zu ergreifen, um die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

Quellen:

– Nature Geoscience: Monatlich erscheinende, von Experten begutachtete wissenschaftliche Zeitschrift, die verschiedene geowissenschaftliche Disziplinen abdeckt

– University of Bristol: Forschungsuniversität aus rotem Backstein in Bristol, England, mit mehreren akademischen Fakultäten und Abteilungen

– University of Leeds: Universität beteiligt sich an zukünftigen CO2-Berechnungen und Klimaforschung

– Chinesische Akademie der Wissenschaften: Führende akademische Einrichtung, die Forschung auf dem tibetischen Plateau durchführt