Die Jahrestagung der Mars Society: Erkundung der Zukunft der menschlichen Besiedlung des Mars

Die Mars Society bereitet sich auf ihre mit Spannung erwartete 26. Jahrestagung der Internationalen Mars Society vor. Der diesjährige Kongress dreht sich um das Thema „Mars für alle“ und zielt darauf ab, die Öffentlichkeit für die Idee einer menschlichen Besiedlung des Roten Planeten zu begeistern.

An der Tagung, die vom 5. bis 8. Oktober stattfindet, werden angesehene Redner eine Reihe von Themen diskutieren, darunter aktuelle Missionen auf dem Mars, analoge Missionen und Zukunftspläne. Zu den bemerkenswerten Rednern gehören Teddy Tzanetos, Manager der Mars Ingenuity Helicopter-Mission am Jet Propulsion Laboratory; Tiffany Morgan, stellvertretende Direktorin des Mars-Explorationsprogramms der NASA; und Robert Zubrin, Gründer und Präsident der Mars Society.

Während die Tagung persönlich an der Arizona State University in Tempe stattfindet, besteht auch die Möglichkeit einer virtuellen Teilnahme. Mithilfe von Online-Tools können virtuelle Teilnehmer Fragen an die Redner stellen, sich mit anderen Teilnehmern vernetzen und Livestreams ansehen. Darüber hinaus wird es eine Live-Demonstration von MarsVR geben, einer Open-Source-Virtual-Reality-Plattform, die von der Mars Society für Forschungs- und Trainingszwecke zur Vorbereitung bemannter Missionen zum Mars entwickelt wurde.

Diese Tagung bietet eine einzigartige Gelegenheit für Personen, die sich für die Erforschung des Weltraums und die Zukunft des Mars interessieren, von Experten auf diesem Gebiet zu lernen. Angesichts des wachsenden weltweiten Interesses und der wachsenden Unterstützung für bemannte Missionen zum Mars möchte die Mars Society zugängliche Initiativen anbieten, die es der breiten Öffentlichkeit ermöglichen, sich für die Möglichkeit einer menschlichen Besiedlung des Roten Planeten zu engagieren und darüber aufzuklären.

