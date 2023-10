Die überraschende Zusammensetzung des flüssigen Eisenkerns des Mars

By

Neue Forschungen auf der Grundlage seismischer Daten der NASA-Mission InSight haben unser bisheriges Verständnis des flüssigen Eisenkerns des Mars auf den Kopf gestellt. Wissenschaftler der ETH Zürich haben herausgefunden, dass der Kern nicht nur kleiner ist als bisher angenommen, sondern auch von einer 150 Kilometer dicken Schicht aus geschmolzenem Silikat umgeben ist. Diese Erkenntnisse geben Aufschluss über die Dichte und Zusammensetzung des Marskerns und liefern wertvolle Einblicke in die Entstehung des Planeten.

Eine der wichtigsten Entdeckungen ist die Verringerung des Kernradius. Ursprünglich wurde eine Größe zwischen 1,800 und 1,850 Kilometern geschätzt, die neuen Messungen beziffern den Radius des Kerns auf 1,650 bis 1,700 Kilometer. Diese geringere Größe impliziert eine höhere Dichte als bisher angenommen, was auf einen Kern schließen lässt, der zu 9 bis 15 Prozent aus leichten Elementen wie Schwefel, Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff besteht.

Das Vorhandensein einer Schicht aus geschmolzenem Silikat, die den Kern umgibt, ist ebenfalls eine überraschende Entdeckung. Die Erde besitzt keine so ausgeprägte geschmolzene Schicht, was die innere Struktur des Mars einzigartig macht. Diese Erkenntnisse stellen unsere bisherigen Modelle des Planeteninneren in Frage und bieten eine neue Perspektive auf die Entwicklung des Mars.

Die Zusammensetzung des Marskerns gibt Hinweise auf seine frühe Entstehung. Die beträchtliche Menge an leichten Elementen lässt darauf schließen, dass sich der Kern zu Beginn der Geschichte des Sonnensystems gebildet hat, möglicherweise zu der Zeit, als die Sonne noch von Nebelgas umgeben war, was eine Quelle für die Ansammlung dieser Elemente darstellte.

Diese Forschung hat tiefgreifende Auswirkungen auf unser Verständnis des Mars und seiner geologischen Geschichte. Durch die Untersuchung seismischer Daten und deren Kombination mit Computersimulationen können Wissenschaftler weiterhin neue Erkenntnisse über das Innenleben des Roten Planeten gewinnen. Wenn wir mehr Daten sammeln und unsere Modelle verfeinern, werden wir zweifellos ein tieferes Verständnis der einzigartigen Zusammensetzung des Mars und der Prozesse, die ihn geformt haben, erlangen.

Häufigste Fragen

1. Wie haben Wissenschaftler die Zusammensetzung des Marskerns bestimmt?

Wissenschaftler, die die von der InSight-Mission gesammelten seismischen Daten analysierten, verglichen sie mit First-Principles-Simulationen der seismischen Eigenschaften flüssiger Metalllegierungen. Diese Kombination aus Daten und Simulationen ermöglichte es ihnen, die Zusammensetzung und Dichte des Marskerns zu bestimmen.

2. Warum ist das Vorhandensein einer geschmolzenen Silikatschicht von Bedeutung?

Das Vorhandensein einer geschmolzenen Silikatschicht, die den Kern des Mars umgibt, ist bedeutsam, da sie in der inneren Struktur der Erde nicht beobachtet wird. Dieser Unterschied liefert wertvolle Einblicke in die unterschiedliche geologische Geschichte und die Evolutionsprozesse des Mars.

3. Was bedeutet die geringere Größe des Marskerns?

Die geringere Größe des Marskerns weist zusammen mit seiner unveränderten Masse auf eine höhere Dichte hin. Das bedeutet, dass der Kern weniger leichte Elemente enthält als bisher angenommen. Die geringere Größe und höhere Dichte stimmen mit typischen Planetenentstehungsszenarien überein.

4. Was sagt uns die Zusammensetzung des Marskerns über seine Entstehung?

Das signifikante Vorkommen leichter Elemente im Marskern deutet auf eine frühe Entstehung hin, möglicherweise während der Zeit, als die Sonne noch von Nebelgas umgeben war. Dies liefert Hinweise auf die frühe Geschichte des Planeten und die Ansammlung leichter Elemente in seinem Kern.

5. Wie kann uns die Untersuchung seismischer Daten helfen, das Innere des Mars zu verstehen?

Vom Mars gesammelte seismische Daten ermöglichen es Wissenschaftlern, die innere Struktur und Zusammensetzung des Planeten zu analysieren. Durch die Untersuchung der Eigenschaften von Marsbeben und deren Kombination mit Simulationen können Forscher wertvolle Einblicke in das Innenleben des Roten Planeten und seine geologischen Prozesse gewinnen.