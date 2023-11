Der Mars enthüllt seine leuchtend grüne Atmosphäre: Erkenntnisse aus der TGO-Mission

By

Wissenschaftler, die mit dem ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) der Europäischen Weltraumorganisation arbeiten, haben eine bahnbrechende Entdeckung gemacht: Die Marsatmosphäre strahlt ein faszinierendes grünes Leuchten aus. Dieses faszinierende Phänomen, bekannt als Airglow, wurde zum ersten Mal überhaupt im sichtbaren Lichtspektrum beobachtet. Obwohl es auch auf der Erde Luftglühen gibt, unterscheidet es sich von den beeindruckenden Nordlichtern und umfasst unterschiedliche Ursachen und Eigenschaften.

Airglow entsteht durch die Verbindung zweier Sauerstoffatome zu einem Sauerstoffmolekül, ein Prozess, der besonders 31 Meilen (50 km) über der Planetenoberfläche deutlich wird. Im Vergleich dazu entstehen die faszinierenden Polarlichter, die den Himmel der Erde zieren, wenn geladene Teilchen der Sonne mit unserem Magnetfeld interagieren.

Obwohl Wissenschaftler seit rund vier Jahrzehnten über das Luftglühen auf dem Mars spekulieren, erfolgte die erste Bestätigung erst vor einem Jahrzehnt, als der Mars-Express-Orbiter, ebenfalls von der Europäischen Weltraumorganisation gestartet, das Phänomen im Infrarotspektrum entdeckte. Kürzlich, im Jahr 2020, beobachteten Forscher bei Tageslicht auf dem Mars Luftglühen im sichtbaren Licht. Und jetzt hat es der ExoMars Trace Gas Orbiter Wissenschaftlern zum ersten Mal ermöglicht, das faszinierende Nachtlicht des Mars zu beobachten.

Diese unerwarteten Erkenntnisse sind von enormer Bedeutung für zukünftige Unternehmungen zum Roten Planeten. Jean-Claude Gérard, ein Planetologe von der ULiège, zeigte sich begeistert und erklärte: „Diese neuen Beobachtungen sind unerwartet und interessant für zukünftige Reisen zum Roten Planeten.“ Die Intensität des nächtlichen Leuchtens in den Polarregionen ist so groß, dass einfache und relativ kostengünstige Instrumente in der Umlaufbahn des Mars atmosphärische Strömungen kartieren und überwachen könnten. Eine zukünftige ESA-Mission könnte eine Kamera für die globale Bildgebung mitführen. Darüber hinaus ist die Emission ausreichend intensiv, um während der Polarnacht von zukünftigen Astronauten im Orbit oder vom Marsboden aus beobachtet werden zu können.“

Die Erforschung des nächtlichen Leuchtens des Mars, ein fortlaufender Aspekt der TGO-Mission, liefert Wissenschaftlern wertvolle Einblicke in die atmosphärischen Prozesse des Roten Planeten. Durch die Fernmessung dieser Emissionen können Forscher die Zusammensetzung und Dynamik der oberen Marsatmosphäre entschlüsseln, die zwischen 40 und 80 Kilometer (25 bis 50 Meilen) über der Planetenoberfläche liegt. Da diese Region für direkte Messtechniken mithilfe von Satelliten weiterhin unzugänglich ist, bietet die Untersuchung des Luftglühens eine einzigartige Gelegenheit, seine Geheimnisse aufzudecken.

Darüber hinaus verbessert die Untersuchung der Marsatmosphäre das Design zukünftiger Raumfahrzeuge, die für den Roten Planeten bestimmt sind. Ein tieferes Verständnis der atmosphärischen Dichte hilft Missionsplanern beim Bau von Satelliten, die dem atmosphärischen Widerstand während der Umlaufbahn standhalten können, oder beim Entwurf effizienter Fallschirme für den Transport von Nutzlasten zur Marsoberfläche.

Die bemerkenswerten Ergebnisse der TGO-Mission, die Licht auf die leuchtende Atmosphäre des Mars werfen, wurden am 9. November in der renommierten Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

