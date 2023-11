Neue Studie enthüllt ausgedehntes altes Flussnetzwerk auf dem Mars

Eine aktuelle Studie von Forschern der Pennsylvania State University (Penn State) hat neues Licht auf das Vorhandensein von Flüssen auf dem Mars geworfen. Entgegen bisherigen Annahmen legt die Studie nahe, dass der Mars über ein noch umfangreicheres Flussnetz verfügte als zunächst angenommen. Die Ergebnisse basierten auf Daten, die vom Rover Curiosity im Gale-Krater gesammelt wurden.

Traditionell haben Wissenschaftler die Überreste von Marsflüssen anhand identifizierbarer Merkmale wie alter Flussbetten und Flusskämme entdeckt. Die Penn State-Studie führt jedoch eine einzigartige Art von Erosionsmerkmal ein, die sogenannten Bench-and-Nose-Formationen, die hauptsächlich in Kratern beobachtet wurden. Diese Formationen bestehen aus langen, schmalen Bänken, die von stumpfen Graten, den sogenannten Nasen, begleitet werden.

Mithilfe numerischer Modelle, die Erosionsprozesse über Milliarden von Jahren simulierten, entdeckten die Forscher, dass es sich bei diesen Bank-and-Nose-Formationen höchstwahrscheinlich um Flussablagerungen handelte. Die vergleichende Analyse der Stratigraphie von Mars und Erde stützte diese Hypothese zusätzlich, da sie ähnliche Merkmale auf beiden Planeten offenbarte.

Was macht diese Erosionsformationen in Kratern so verbreitet? Die Antwort liegt in der Dominanz der Winderosion auf dem Mars, die hauptsächlich durch die einzigartige Topographie der Krater beeinflusst wird und Winde in bestimmte Richtungen lenkt. Indem sie Computermodelle modifizierten, um die durch den Wind in Kratern verursachte gerichtete Erosion einzubeziehen, konnten die Forscher Bank-and-Nose-Formationen anstelle der traditionellen Flusskämme erzeugen.

Die Implikationen dieser Studie sind erheblich. Dies erweitert nicht nur unser Verständnis der geologischen Geschichte des Mars, sondern erhöht auch die Möglichkeit, dass es auf dem gesamten Planeten unentdeckte Flussvorkommen gibt. Benjamin Cardenas, der Hauptautor der Studie und Assistenzprofessor für Geowissenschaften an der Penn State, stellt fest, dass dies darauf hindeutet, dass ein größerer Teil der Sedimentablagerungen des Mars während einer potenziell bewohnbaren Zeit von Flüssen geformt worden sein könnte.

Die Existenz von Flüssen auf dem Mars wirft die Frage auf: Könnten sie Leben ermöglicht haben? Cardenas vermutet, dass die Flusskorridore des Mars möglicherweise eine ähnliche Rolle gespielt haben wie die auf der Erde, indem sie die für das Leben geeigneten Bedingungen aufrechterhielten und verschiedene wesentliche Kreisläufe ermöglichten. Die neu entdeckten Beweise für ausgedehnte alte Flüsse auf dem Mars zeichnen ein optimistischeres Bild des Potenzials des Planeten für die Erhaltung von Leben in der Vergangenheit.

